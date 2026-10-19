Google начала продавать смартфоны Samsung и Pixel через Play Store в отдельных странах

Нет подтверждения, что новый раздел с полноценным каталогом устройств Samsung и Google станет доступен в Украине.

Google расширяет возможности своего магазина приложений Play Store: в некоторых регионах появился раздел Shop devices, через который можно перейти к покупке смартфонов и других устройств. Помимо своих продуктов Pixel, компания предлагает отдельные модели Samsung Galaxy.

Какие устройства появились в Play Store

Новый раздел Shop devices размещен в меню аккаунта Google Play. Он открывает каталог устройств, доступных для покупки через Google Store. Ассортимент зависит от региона, поэтому список товаров может отличаться для пользователей из разных стран.

Среди представленных устройств:

Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra;

Samsung Galaxy Z Flip 8;

Google Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro Fold;

Google Pixel 10a;

Google Pixel Watch 4 и Samsung Galaxy Watch 8;

Google TV Streamer.

Список моделей может отличаться в зависимости от страны и этапа развертывания новой функции. По данным GSMArena, в некоторых регионах доступны смартфоны Samsung, в то время как в других представлены преимущественно устройства Google Pixel.

Покупка происходит через Google Store

Несмотря на появление каталога непосредственно в Play Store, оформить покупку можно через Google Store. Play Store служит отправной точкой для поиска устройств и перехода к их заказу, поэтому пользователям не нужно самостоятельно искать интернет-магазин.

Согласно справочной информации Google, на такие покупки распространяются условия продажи устройств в Google Store, а не правила оплаты цифровых товаров в Google Play. Покупатели также могут использовать доступные в Google Store способы оплаты, а при соответствующих условиях воспользоваться скидками или бонусами.

В то же время, на момент появления нового раздела устройства предлагали по обычным ценам. Массовых скидок специально для покупателей через Play Store не обнаружено. В некоторых случаях пользователям могут быть доступны бонусы Google One или возможность использовать ранее накопленный кредит Google Store в зависимости от действующих условий соответствующего приложения.

Зачем Google продает устройства Samsung

Появление смартфонов Samsung в каталоге Google обращает на себя внимание: компания фактически расширяет ассортимент собственной торговой площадки продукцией другого производителя устройств на Android.

Такой подход может упростить покупку смартфонов для людей, регулярно пользующихся Play Store. Кроме того, Google получает дополнительный канал продвижения аппаратных продуктов, а Samsung — возможность привлечь покупателей через сервис, которым пользуются владельцы устройств Android.

Однако официальных подробностей о коммерческой сделке между компаниями пока нет. Неизвестно, планирует ли Google добавлять в каталог устройства других производителей и распространит ли доступ к новому разделу на новые рынки.

Будет ли Shop devices доступен в Украине

Пока нет подтверждения, что новый раздел с полноценным каталогом устройств Samsung и Google станет доступен в Украине. Возможности приобретения зависят от региона, а Google Store не обеспечивает одинаковых условий продаж во всех странах.

Для украинских покупателей появление такой функции свидетельствует прежде всего об изменении подхода Google к продаже устройств, а не об автоматическом расширении официальной розничной торговли. Даже если раздел появится в приложении, доступность конкретных моделей, доставка и гарантийное обслуживание будут зависеть от условий магазина для Украины.