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ChatGPT сможет просматривать открытые вкладки Chrome в режиме чата

Технологии&Авто
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OpenAI усовершенствовала работу с ChatGPT
OpenAI усовершенствовала работу с ChatGPT
OpenAI выпустила обновление для расширения ChatGPT для Google Chrome, которое позволит чату просматривать открытые вкладки прямо из режима чата, а также выполнять задания непосредственно в браузере.

Что изменилось в работе ChatGPT в Chrome

Теперь в режиме чата ChatGPT сможет просматривать открытые вкладки Chrome и собирать информацию с разных сайтов, чтобы предоставлять более точные ответы.
В то же время при активации режима Work чат-бот сможет уже прямо взаимодействовать с ними: например, заполнять формы, отправлять сообщения, загружать файлы или упорядочивать открытые страницы по группам.
Вдобавок OpenAI усовершенствовала работу с ChatGPT непосредственно во вкладке браузера на боковой панели. Весь функционал чата доступен прямо в Chrome: можно задать вопросы в чате, поручить задание или посмотреть историю запросов без перехода в основное приложение.

Какие задачи может выполнять чат-бот

OpenAI приводит несколько сценариев работы с обновлениями, которые включают сравнение товаров по ценам и характеристикам, объяснение статьи «простыми словами», группирование вкладок по темам, заполнение формы на регистрацию к врачу с последующим добавлением даты в календарь или составление таблицы с учетом информации из открытых вкладок и создания соответствующего черновика к письму.
По материалам:
mezha.media
ChatGPTЧат ботИИ
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