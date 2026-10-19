ChatGPT сможет просматривать открытые вкладки Chrome в режиме чата

OpenAI выпустила обновление для расширения ChatGPT для Google Chrome, которое позволит чату просматривать открытые вкладки прямо из режима чата, а также выполнять задания непосредственно в браузере.

Что изменилось в работе ChatGPT в Chrome

Теперь в режиме чата ChatGPT сможет просматривать открытые вкладки Chrome и собирать информацию с разных сайтов, чтобы предоставлять более точные ответы.

В то же время при активации режима Work чат-бот сможет уже прямо взаимодействовать с ними: например, заполнять формы, отправлять сообщения, загружать файлы или упорядочивать открытые страницы по группам.

Вдобавок OpenAI усовершенствовала работу с ChatGPT непосредственно во вкладке браузера на боковой панели. Весь функционал чата доступен прямо в Chrome: можно задать вопросы в чате, поручить задание или посмотреть историю запросов без перехода в основное приложение.

Какие задачи может выполнять чат-бот