ChatGPT сможет просматривать открытые вкладки Chrome в режиме чата

OpenAI выпустила обновление для расширения ChatGPT для Google Chrome, которое позволит чату просматривать открытые вкладки прямо из режима чата, а также выполнять задания непосредственно в браузере.
Что изменилось в работе ChatGPT в Chrome
Теперь в режиме чата ChatGPT сможет просматривать открытые вкладки Chrome и собирать информацию с разных сайтов, чтобы предоставлять более точные ответы.
В то же время при активации режима Work чат-бот сможет уже прямо взаимодействовать с ними: например, заполнять формы, отправлять сообщения, загружать файлы или упорядочивать открытые страницы по группам.
Вдобавок OpenAI усовершенствовала работу с ChatGPT непосредственно во вкладке браузера на боковой панели. Весь функционал чата доступен прямо в Chrome: можно задать вопросы в чате, поручить задание или посмотреть историю запросов без перехода в основное приложение.
Какие задачи может выполнять чат-бот
OpenAI приводит несколько сценариев работы с обновлениями, которые включают сравнение товаров по ценам и характеристикам, объяснение статьи «простыми словами», группирование вкладок по темам, заполнение формы на регистрацию к врачу с последующим добавлением даты в календарь или составление таблицы с учетом информации из открытых вкладок и создания соответствующего черновика к письму.