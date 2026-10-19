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Gmail получил голосовой ИИ-поиск на основе Gemini

Технологии&Авто
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Google начала развертывать Gmail Live
Google начала развертывать Gmail Live
Google начала развертывать Gmail Live — функцию на основе Gemini, позволяющую искать информацию в почтовом клиенте с помощью голосовых запросов. В начале воспользоваться обновлением смогут подписчики ИИ-тарифов Google AI.
Об этом сообщает Engadget.

Как будет работать Gmail Live

После анонса в прошлом месяце и завершения бета-теста, ИИ-функция Gmail Live наконец-то запускается полноценно. Она позволяет искать информацию в почтовом ящике с помощью голосовых команд в обычной разговорной форме — принцип работы похож на голосовые чаты с Gemini, но адаптирован к популярным приложениям Google, в частности Gmail, Docs и Drive (каждый получит свою версию инструмента).
По словам Google, инструмент позволит найти необходимые данные в письмах без необходимости просматривать длинные цепочки сообщений.
«Используйте поиск в разговорной форме, чтобы находить информацию, просто спрашивая, например: „Какой номер выхода на посадку моего рейса?“ или „Что на этой неделе происходит в школе моего ребенка?“. Gmail Live просканирует ваш почтовый ящик и быстро ответит», — объясняет компания.

Какие возможности получат Docs Live и Keep Live

Аналогичная функция должна появиться в сервисах по работе с документами и заметками Docs Live и Keep Live. В первом случае Gemini найдет нужный файл в почте, диске, чатах или интернете, а затем структурирует информацию и создаст черновик, во втором — сможет «превратить поток ваших мыслей в упорядоченные заметки».
С этой недели новые функции развертывают в Gmail и Keep для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra, тогда как Docs Live будет доступна только для пользователей планов Pro и Ultra. Кроме того, все возможности вскоре будут запущены для бизнес-клиентов Google Workspace.
По материалам:
mezha.media
GoogleИИ
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