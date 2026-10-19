0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько уплатили в бюджет владельцы элитных авто

Технологии&Авто
34
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Сколько уплатили в бюджет владельцы элитных авто
Сколько уплатили в бюджет владельцы элитных авто
За девять месяцев 2026 года владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты 260,5 млн грн транспортного налога.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 58,5% или на 96,1 млн грн больше, пишет ГНС.

Лидерами по объемам уплаты стали:

  • г. Киев — 74,2 млн грн;
  • Днепропетровская область — 23,8 млн грн;
  • Одесская область — 19,9 млн грн;
  • Харьковская область — 19 млн гривен.
Поступления транспортного налога остаются в бюджетах общин, которые могут использовать их для финансирования ремонта дорог, благоустройства территорий и программ.
Читайте также
Транспортный налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие легковыми автомобилями, отвечающими установленным критериям.
Речь идет об автомобилях, которым не более пяти лет включительно, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат. По состоянию на 1 января 2026 года это 3 млн 242 тыс. 625 гривен.
Читайте также
Ставка налога фиксирована — 25 тыс. грн в год на каждый автомобиль.
Перечень подлежащих налогообложению моделей ежегодно утверждает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В 2026 году в него вошла 1281 модель премиум- и люкс-класса.

Среди марок, автомобили которых чаще всего попадают в список

Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.
Ранее мы писали, на украинском рынке новых легковых автомобилей автомобили с бензиновыми двигателями традиционно остаются самыми популярными. В сентябре автопарк страны пополнил 13,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем в сентябре прошлого года.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре украинцы приобрели почти 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.
В то же время спрос на электромобили в Украине сократился вдвое. В сентябре украинцы приобрели около 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиАвто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems