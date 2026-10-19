Сколько уплатили в бюджет владельцы элитных авто

За девять месяцев 2026 года владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты 260,5 млн грн транспортного налога.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 58,5% или на 96,1 млн грн больше, пишет ГНС.

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Лидерами по объемам уплаты стали:

г. Киев — 74,2 млн грн;

Днепропетровская область — 23,8 млн грн;

Одесская область — 19,9 млн грн;

Харьковская область — 19 млн гривен.

Поступления транспортного налога остаются в бюджетах общин, которые могут использовать их для финансирования ремонта дорог, благоустройства территорий и программ.

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Транспортный налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие легковыми автомобилями, отвечающими установленным критериям.

Речь идет об автомобилях, которым не более пяти лет включительно, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат. По состоянию на 1 января 2026 года это 3 млн 242 тыс. 625 гривен.

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Ставка налога фиксирована — 25 тыс. грн в год на каждый автомобиль.

Перечень подлежащих налогообложению моделей ежегодно утверждает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В 2026 году в него вошла 1281 модель премиум- и люкс-класса.

Среди марок, автомобили которых чаще всего попадают в список

Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.

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