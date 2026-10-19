Сколько уплатили в бюджет владельцы элитных авто

За девять месяцев 2026 года владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты 260,5 млн грн транспортного налога.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 58,5% или на 96,1 млн грн больше, пишет ГНС. Страхование автомобиля (ОСАГО): выбирайте автогражданку онлайн от лучших страховых компаний Украины.
Лидерами по объемам уплаты стали:
- Днепропетровская область — 23,8 млн грн;
- Одесская область — 19,9 млн грн;
- Харьковская область — 19 млн гривен.
Поступления транспортного налога остаются в бюджетах общин, которые могут использовать их для финансирования ремонта дорог, благоустройства территорий и программ.
Транспортный налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие легковыми автомобилями, отвечающими установленным критериям.
Речь идет об автомобилях, которым не более пяти лет включительно, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат. По состоянию на 1 января 2026 года это 3 млн 242 тыс. 625 гривен.
Ставка налога фиксирована — 25 тыс. грн в год на каждый автомобиль.
Перечень подлежащих налогообложению моделей ежегодно утверждает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В 2026 году в него вошла 1281 модель премиум- и люкс-класса.
Среди марок, автомобили которых чаще всего попадают в список
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.
Ранее мы писали, на украинском рынке новых легковых автомобилей автомобили с бензиновыми двигателями традиционно остаются самыми популярными. В сентябре автопарк страны пополнил 13,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем в сентябре прошлого года. Ранее Finance.ua писал, что в сентябре украинцы приобрели почти 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое. В то же время спрос на электромобили в Украине сократился вдвое. В сентябре украинцы приобрели около 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.