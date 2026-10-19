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Opel Astra подешевел на 1600 евро: что входит в новую комплектацию (фото)

Технологии&Авто
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Хэтчбек Opel Astra в новой базовой комплектации
Хэтчбек Opel Astra в новой базовой комплектации
Компания Opel снизила стартовую цену хэтчбека Astra на 1600 евро, представив новую базовую комплектацию Start. Теперь модель, конкурирующая с Volkswagen Golf, стоит от 31 890 евро в гибридном исполнении.
Чтобы сделать автомобиль более доступным, производитель вернулся к более простому решению в дизайне колес, но сохранил немало современного оборудования, пишет CarScoops.

Что осталось в оснащении

Самое заметное внешнее отличие новой комплектации — 16-дюймовые стальные диски со спицевыми колпаками и шинами с высоким профилем. Они напоминают автомобильный дизайн 1990-х годов. В другом Astra Start почти не отличается от более дорогой версии Edition: автомобиль имеет светодиодную оптику, переднюю панель Opel Vizor с подсветкой, рельефные бамперы и задний спойлер.
Opel Astra подешевел на 1600 евро: что входит в новую комплектацию (фото)
В базовую цену также входит кузов в цвете Denim Blue (джинсово-синий). За другие цвета придется доплатить.
Несмотря на более низкую цену, оснащение салона осталось достаточно богатым. Astra Start получила цифровую приборную панель с двумя 10-дюймовыми дисплеями, сиденья Intelli-Seats с шестипозиционной регулировкой, автоматический климат-контроль, запуск двигателя без ключа, светодиодное освещение салона и аудиосистему с четырьмя динамиками и поддержкой DAB+.
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Opel Astra подешевел на 1600 евро: что входит в новую комплектацию (фото)
В стандартное оборудование также входят европейский комплекс систем помощи водителю ADAS и передние и задние датчики парковки. Камеры заднего вида нет, но ее отсутствие частично компенсирует дополнительный пакет Start Comfort Pack. Он подразумевает теплоизоляционное стекло, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и центральный подлокотник. Для универсала Sports Tourer в пакет также входят рейлинги на крыше.
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В линейке Opel Astra больше не предлагают механическую коробку передач. Покупателям доступны три варианта силовых установок:
  • Мягкий гибрид (MHEV) — 1,2-литровый турбодвигатель мощностью 143 л.с. с 6-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
  • Дизель — двигатель мощностью 130 л.с. в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
  • Электрическая версия Astra Electric — мотор мощностью 154 л.с. и аккумулятор емкостью 55,4 кВт·ч. Запас хода составляет до 454 км по циклу WLTP.
Начальная цена гибридного хэтчбека Astra Start — 31 890 евро, что на 1600 евро меньше, чем раньше. В то же время, дополнительные опции могут увеличить стоимость автомобиля. Другой цвет кузова стоит 750 евро, пакет Comfort — от 500 до 650 евро, а замена стальных дисков на 16-дюймовые легкосплавные с всесезонными шинами — еще 800 евро.
Универсал Astra Sports Tourer стоит на 1500 евро дороже хэтчбека.
По материалам:
Фокус
Легковые автомобили
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