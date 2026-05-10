Opel показал самую быструю Corsa в истории (фото) Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

Opel официально раскрыл первые изображения и детали Corsa GSE, которая станет мощнейшей серийной версией модели. Аббревиатура GSE расшифровывается как Grand Sport Electric и возвращает бренду концепцию спортивных хот-хэтчей в электрическом формате. Новинка дополняет линейку GSE после Mokka GSE и концепт Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Об этом пишет motor1.

Электрический Opel Corsa GSE получил 281 л.с., спортивное шасси и дифференциал повышенного скольжения. Новую «горячую» версию покажут публике осенью в Париже, а на рынок модель ожидается к 2026 году.

Под капотом установлен электродвигатель мощностью 207 кВт (281 л.с.) и 345 Нм крутящего момента. Благодаря этому Corsa GSE разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунд, что делает ее самой быстрой моделью Opel в текущем портфеле. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Технические особенности и аккумулятор

В спортивной версии использован аккумулятор большей емкости по сравнению со стандартной Corsa Electric.

Основные характеристики выглядят так:

Мощность: 207 кВт (281 л.с.)

Крутящий момент: 345 Нм

Аккумулятор: 54 кВт·ч (51 кВт·ч полезной емкости)

Привод: передний

Разгон 0−100 км/ч: 5,5 секунды

Максимальная скорость: 180 км/ч

Запас хода официально еще не объявлен, однако в Stellantis отмечают, что подобные силовые установки в других моделях снабжают до 315−373 км по циклу WLTP.

Спортивное шасси и технологии управления

Opel существенно переработал ходовую часть Corsa GSE. Модель получила заниженную спортивную подвеску, перенастроенные амортизаторы, стабилизаторы и специальные мосты. Также установлен самоблокировочный дифференциал Torsen.

Рулевое управление и реакция акселератора педали были перенастроены под более агрессивный стиль езды. Тормозная система представлена ​​четырехпоршневыми механизмами, подчеркивающими спортивный характер модели.

Внешний вид и салон

Внешне Corsa GSE отличается аэродинамическими элементами, черными акцентами и контрастным оформлением кузова. Автомобиль получил 18-дюймовые колеса Michelin Pilot Sport 4S и тормозные механизмы Alcon с маркировкой GSE.

В салоне установлены спортивные сиденья с алькантарой, желтые ремни безопасности и руль со специальной отделкой.

Цифровая панель приборов дополнена 10-дюймовым сенсорным экраном, отображающим данные о мощности, перегрузке и состоянии батареи.

Модель получила подогрев сидений и руля, бесключевой доступ, камеру заднего вида и функцию двусторонней зарядки V2L.

