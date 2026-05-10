Casio представила новую серию часов Edifice с батареей на 10 лет (фото)

Компания Casio анонсировала выход новой линейки аналого-цифровых часов Edifice ERA-130D, сочетающих ретро-дизайн в стиле автоспорта с современными функциями.

Серия включает в себя три варианта: ERA-130D-2A с синим оформлением, ERA-130D-1A в черном исполнении и ERA-130D-3A с темно-зеленой рамкой.

Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали и алюминия, имеет размеры 50,6×46,3×14,4 мм и вес 150 г. Модели оснащены минеральным стеклом, люминесцентным покрытием Neobrite и обеспечивают водонепроницаемость до 100 метров.

Ключевая особенность Edifice ERA-130D — батарея CR2025, рассчитанная на примерно 10 лет работы, решающая проблему частых замен в подобных моделях.

Среди других функций — мировое время в 31 часовом поясе (48 городов), секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета, почасовой сигнал и автоматический календарь до 2099 года.

Предусмотрено ручное перемещение стрелок для открытия цифрового дисплея. Отдельной секундной стрелки нет — ее роль исполняет нижний правый субциферблат.

Новинки доступны пока только в Таиланде и их цена составляет 7400 батов, что эквивалентно примерно $228. Ожидается, что они также появятся и в других регионах.

