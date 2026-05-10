Xiaomi представила более мощную версию электрокроссовера YU7 (фото)

Модель YU7 GT ориентирована на длительные поездки., Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi официально представила новую модификацию электрического кроссовера Xiaomi YU7 GT. Модель получила значительно повышенную мощность и ориентирована на сочетание динамики с комфортом в длительных поездках.
По данным производителя, YU7 GT оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей 1003 лошадиных сил. Максимальная скорость кроссовера достигает 300 км/ч.
Питание обеспечивает тройная литиево-ионная батарея, а запас хода по циклу CLTC составляет до 705 км на одном заряде.
В компании объяснили, что обозначение GT расшифровывается как Grand Tourer — класс автомобилей, созданных для быстрых и комфортных путешествий на большие расстояния. Именно на таком балансе между производительностью и удобством сделан акцент в новой версии.
В то же время Xiaomi отметили, что эта модификация отличается от версий с приставкой Ultra, которые ориентированы на максимальные показатели на треке. В случае YU7 GT приоритетом стала практичность для повседневного использования.
Запуск модели на рынке Китая намечен на конец мая.
