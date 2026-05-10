Стал электрокаром: новый Mercedes C-Class 2026 поступает в продажу (фото)

Технологии&Авто
Новый Mercedes C-Class стал электромобилем, Фото: Mercedes-Benz
Седан Mercedes-Benz C-Class нового поколения выходит на европейский рынок. Теперь это электрокар с запасом хода до 800 км. Новый Mercedes C-Class уже доступен для заказа, а первые авто будут переданы покупателям в сентябре. Бензиновая модель предыдущего поколения пока будет выпускаться параллельно.
Подробности электрокара раскрыли на сайте Mercedes-Benz.
Электромобиль Mercedes C-Class достигает почти 4,9 м длиной и отличается обтекаемым дизайном с широкой хромированной решеткой радиатора. Фары и фонари украшены логотипами марки.
Первой на рынок выходит 490-сильная версия с запасом хода 764 км, Фото: Mercedes-Benz
В салоне Mercedes C-Class 2026 был установлен экран на всю ширину передней панели. Седан имеет 470-литровый задний и 101-литровый передний багажник.
Во всю ширину передней панели установлен экран, Фото: Mercedes-Benz
Цена Mercedes C-Class стартует с 64 325 евро. Базовая комплектация включает в себя 18-дюймовые диски, панорамную крышу, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, навигацию, датчики дождя и света, камеру, парктроник, адаптивный круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений, набор систем безопасности.
Объем багажника составляет 470 л, Фото: Mercedes-Benz
Новый Mercedes C-Class 2026 выходит на рынок в полноприводной 490-сильной версии C400 4Matic с батареей на 94 кВт∙ч. Она способна разогнаться до 100 км/ч в 4 с и имеет запас хода 762 км. Быстрая зарядка (мощностью 330 кВт) позволяет прибавить 325 км за 10 минут.
Позже появится менее мощный заднеприводный вариант, а в 2027 году добавят начальные версии с меньшей батареей.
По материалам: Фокус
Фокус
АвтоЭлектромобили
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
