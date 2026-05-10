В Европе заработало первое коммерческое роботакси

Автомобили без водителя предлагают поездки по акционной фиксированной цене 1,99 евро
Фото: Verne
Хорватия официально стала первой страной в Европе, где запустили коммерческую службу беспилотных такси, благодаря которой клиенты могут забронировать поездки по цене гораздо дешевле, чем в обычном такси.
Об этом сообщает Bloomberg.

Во сколько обойдется поездка

Стартап Verne приступил к работе в столице страны, городе Загреб, предложив жителям и гостям города футуристический способ передвижения.
В настоящее время автопарк сервиса состоит из 10 современных электромобилей модели Arcfox Alpha T5, поставляемых китайским гигантом BAIC Motor Corp.
Главным преимуществом нового сервиса стала его беспрецедентная стоимость, которая существенно ниже традиционных служб такси. На начальном этапе Verne предлагает фиксированный тариф в размере 1,99 евро за поездку в пределах зоны обслуживания.
Территория покрытия включает около 35 квадратных миль, включая стратегически важный объект — главный международный аэропорт страны. Сейчас забронировать поездку можно через фирменное приложение компании, однако уже через несколько месяцев услуга станет доступна и на платформе Uber.
Несмотря на высокий уровень автономности, когда автомобиль самостоятельно совершает сложные маневры, обгоняет транспорт и реагирует на препятствия, в салоне все еще находится оператор безопасности.
Для тестирования и усовершенствования системы разработчики сознательно выбрали сложные условия Загреба. Древний город с его узкими булыжными улицами, которым более 900 лет, является идеальным полигоном для сбора уникальных данных.
Успешная работа в условиях плотной исторической застройки станет для Verne ключевым аргументом при дальнейшей экспансии на европейском рынке.
По материалам:
Діло
