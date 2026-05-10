OpenAI запустила ИИ-питомцев для пользователей Codex

OpenAI добавила в Codex анимированных ШИ-помощников
OpenAI представила домашних питомцев, сгенерированных искусственным интеллектом, в приложении Codex. Эти анимированные компаньоны сами по себе не пишут код, но работают как плавающее окно поверх экрана. Они могут рассказывать, над чем именно сейчас работает Codex, а также извещать, когда он завершает задание или нуждается в вашей помощи.
Как работает новая функция

Эта новая функция позволяет разработчикам видеть активный процесс работы Codex, не отвлекаясь от текущей открытой программы.
Пользователи могут ввести команду /pet в приложении Codex, чтобы вызвать или скрыть компаньона.
На выбор доступно восемь стандартных домашних любимцев, но также можно создать собственного с помощью искусственного интеллекта через команду /hatch — например, милого гоблина-помощника.
Источник: <a href="https://www.engadget.com/2162796/openai-introduces-ai-generated-pets-for-its-codex-app/" target="_blank"> </a> Engadget
Первые пользователи уже скачали множество вариантов, среди которых есть даже несколько версий Microsoft Clippy.
Домашние животные уже доступны как в версиях Codex для Windows, так и в MacOS. В течение ограниченного времени OpenAI также предлагает 30 дней ChatGPT Pro для 10 своих любимых сгенерированных компаньонов.
