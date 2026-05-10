OpenAI запустила ИИ-питомцев для пользователей Codex Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

OpenAI добавила в Codex анимированных ШИ-помощников

OpenAI представила домашних питомцев, сгенерированных искусственным интеллектом, в приложении Codex. Эти анимированные компаньоны сами по себе не пишут код, но работают как плавающее окно поверх экрана. Они могут рассказывать, над чем именно сейчас работает Codex, а также извещать, когда он завершает задание или нуждается в вашей помощи.

Об этом пишет Engadget.

Как работает новая функция

Эта новая функция позволяет разработчикам видеть активный процесс работы Codex, не отвлекаясь от текущей открытой программы.

Пользователи могут ввести команду /pet в приложении Codex, чтобы вызвать или скрыть компаньона.

На выбор доступно восемь стандартных домашних любимцев, но также можно создать собственного с помощью искусственного интеллекта через команду /hatch — например, милого гоблина-помощника.

Источник: Engadget

Первые пользователи уже скачали множество вариантов, среди которых есть даже несколько версий Microsoft Clippy.

Домашние животные уже доступны как в версиях Codex для Windows, так и в MacOS. В течение ограниченного времени OpenAI также предлагает 30 дней ChatGPT Pro для 10 своих любимых сгенерированных компаньонов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.