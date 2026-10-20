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Samsung представила недорогой Galaxy F70 5G

Технологии&Авто
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Информации об официальном появлении Galaxy F70 5G в Украине пока нет.
Информации об официальном появлении Galaxy F70 5G в Украине пока нет.
Компания Samsung пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Galaxy F70 5G. Новинка получила качественный AMOLED-дисплей, камеру с оптической стабилизацией и поддержку искусственного интеллекта.

Что предлагает Samsung Galaxy F70 5G

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое имеет повышенную стойкость к механическим повреждениям.
За производительность отвечает восьмиядерный процессор Exynos 1330 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Покупателям предложат версии с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Предусмотрена возможность расширения хранилища с помощью карты microSD.
Одним из главных преимуществ Galaxy F70 5G стала основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS). Эта технология помогает уменьшить размытие фотографий из-за дрожания рук и улучшает стабильность видео. Дополнительно установлена ​​сверхширокоугольная камера на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.
Samsung Galaxy F70 5G представлен в черном и фиолетовом цветах
Samsung Galaxy F70 5G представлен в черном и фиолетовом цветах
Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. В то же время, зарядный адаптер придется покупать отдельно.
Толщина корпуса составляет всего 7,5 мм, а защита по стандарту IP54 предусматривает устойчивость к пыли и брызгам воды. Среди программных возможностей — Google Gemini, Circle to Search, Samsung Wallet и система безопасности Samsung Knox.

Сколько стоит новинка

Samsung Galaxy F70 5G представлен в черном и фиолетовом цветах. На индийском рынке заявлены следующие цены:
  • 4/128 ГБ — 19 999 рупий (около 210 долларов).
  • 6/128 ГБ — 22 999 рупий (около 245 долларов).
Продажи стартуют 20 октября 2026 года. Информации об официальном появлении Galaxy F70 5G в Украине пока нет.
По материалам:
gsminfo
SamsungСмартфоныТехника
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