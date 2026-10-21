Монетизация видео и платные консультации: LinkedIn запускает новые инструменты в приложении
Как будет работать монетизация контента на LinkedIn
- In-Stream Ads — заработок на видео. Авторы, отвечающие требованиям программы, смогут получать доход от рекламы, которая будет показываться перед их видео. Присоединиться к программе можно через панель автора. Пока функцию тестируют среди отдельных авторов и рекламодателей в США, впоследствии доступ планируют расширить.
- Advice Sessions — платные консультации. Пользователи смогут предлагать индивидуальные консультации через свой профиль LinkedIn. Платформа позволит управлять бронированием, принимать платежи и проводить видеовстречи. Функция уже доступна подписчикам Business Premium в США, позже ее запустят в других странах.
- Creator Dashboard — новая панель автора. В одном разделе можно будет управлять контентом, анализировать его эффективность и находить возможности для развития аудитории и заработка. Функция появится во всем мире в ближайшие недели. В мобильном приложении ее можно будет открыть через фотографию профиля в левом верхнем углу.
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