Монетизация видео и платные консультации: LinkedIn запускает новые инструменты в приложении

Помимо инструментов монетизации LinkedIn анонсировала несколько обновлений для профессионального общения.

LinkedIn представила новые функции для профессионального общения, развития личного бренда и заработка на платформе.

Об этом говорится в официальном блоге LinkedIn.

Среди новинок — монетизация видео через рекламу, платные консультации, цифровые визитки и отдельную ленту публикаций от профессиональных контактов.

Как будет работать монетизация контента на LinkedIn

Компания представила три новых инструмента для авторов контента, консультантов и фрилансеров:

In-Stream Ads — заработок на видео. Авторы, отвечающие требованиям программы, смогут получать доход от рекламы, которая будет показываться перед их видео. Присоединиться к программе можно через панель автора. Пока функцию тестируют среди отдельных авторов и рекламодателей в США, впоследствии доступ планируют расширить. Advice Sessions — платные консультации. Пользователи смогут предлагать индивидуальные консультации через свой профиль LinkedIn. Платформа позволит управлять бронированием, принимать платежи и проводить видеовстречи. Функция уже доступна подписчикам Business Premium в США, позже ее запустят в других странах. Creator Dashboard — новая панель автора. В одном разделе можно будет управлять контентом, анализировать его эффективность и находить возможности для развития аудитории и заработка. Функция появится во всем мире в ближайшие недели. В мобильном приложении ее можно будет открыть через фотографию профиля в левом верхнем углу.

Какие еще будут новые функции в LinkedIn

Помимо инструментов монетизации LinkedIn анонсировала несколько обновлений для профессионального общения.

В частности, компания тестирует Network Feed — отдельную ленту с публикациями людей, с которыми у пользователя есть профессиональные связи или на которых подписан. Сначала ее будут испытывать в США, Индии, Великобритании и Австралии.

Также пользователи смогут создавать персональные цифровые визитки LinkedIn, добавлять их в цифровой бумажник и использовать для обмена контактами во время личных встреч.

Эту функцию будут постепенно запускать во всем мире в ближайшие месяцы.

Для подписчиков Premium уже доступны приватные заметки в профилях других пользователей. В них можно записывать, где произошло обсуждаемое знакомство и когда стоит возобновить общение. Эта возможность работает по всему миру.