Google представила Gemini 3: новое поколение искусственного интеллекта с рекордными возможностями

Google представила Gemini 3: новое поколение искусственного интеллекта с рекордными возможностями

Google объявила о запуске Gemini 3 — самой интеллектуальной модели в истории компании, сочетающей передовые возможности мультимодального анализа, углубленного рассуждения и автономной работы агентов. Новая модель становится основой обновленной AI-экосистемы Google, доступной в Поиске, приложении Gemini, Google Cloud и разработке инструментов.

Новый этап в развитии Gemini

Gemini 3 разработана командой Google DeepMind и представляет следующий этап в развитии AGI-ориентированных систем. Модель унаследовала ключевые преимущества предыдущих поколений — мультимодальность, длинный контекст и улучшенную способность к размышлению — и существенно их расширила.

Модель Gemini 3 получила ряд усовершенствований, в частности, углубленное логическое размышление, более точную работу с текстом, изображениями, видео, аудио и кодом, расширенные агентные возможности, новый режим Deep Think для решения сложных задач и улучшенное понимание намерений пользователя; уже сейчас она интегрирована в Google Search в режиме AI Mode, приложение Gemini, разработчики и платформу Google Antigravity.

Gemini 3 Deep Think: режим для сложных задач

Gemini 3 Deep Think — это усовершенствованный режим рассуждения для самых сложных интеллектуальных задач, демонстрирующий повышенные результаты: 41% у Humanity’s Last Exam, 93,8% у GPQA Diamond и рекордные 45,1% у ARC-AGI-2 с доступом к коду, что свидетельствует о способности модели решать новые и нетипичные задачи. Теперь режим доступен только для тестеров безопасности и будет открыт позже для подписчиков Google AI Ultra.

