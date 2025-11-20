0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google представила Gemini 3: новое поколение искусственного интеллекта с рекордными возможностями

Технологии&Авто
657
Google представила Gemini 3: новое поколение искусственного интеллекта с рекордными возможностями
Google представила Gemini 3: новое поколение искусственного интеллекта с рекордными возможностями
Google объявила о запуске Gemini 3 — самой интеллектуальной модели в истории компании, сочетающей передовые возможности мультимодального анализа, углубленного рассуждения и автономной работы агентов. Новая модель становится основой обновленной AI-экосистемы Google, доступной в Поиске, приложении Gemini, Google Cloud и разработке инструментов.

Новый этап в развитии Gemini

Gemini 3 разработана командой Google DeepMind и представляет следующий этап в развитии AGI-ориентированных систем. Модель унаследовала ключевые преимущества предыдущих поколений — мультимодальность, длинный контекст и улучшенную способность к размышлению — и существенно их расширила.
Модель Gemini 3 получила ряд усовершенствований, в частности, углубленное логическое размышление, более точную работу с текстом, изображениями, видео, аудио и кодом, расширенные агентные возможности, новый режим Deep Think для решения сложных задач и улучшенное понимание намерений пользователя; уже сейчас она интегрирована в Google Search в режиме AI Mode, приложение Gemini, разработчики и платформу Google Antigravity.

Gemini 3 Deep Think: режим для сложных задач

Gemini 3 Deep Think — это усовершенствованный режим рассуждения для самых сложных интеллектуальных задач, демонстрирующий повышенные результаты: 41% у Humanity’s Last Exam, 93,8% у GPQA Diamond и рекордные 45,1% у ARC-AGI-2 с доступом к коду, что свидетельствует о способности модели решать новые и нетипичные задачи. Теперь режим доступен только для тестеров безопасности и будет открыт позже для подписчиков Google AI Ultra.
По материалам:
double.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems