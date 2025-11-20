0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

MG представила электрокроссовер S6

Технологии&Авто
448
MG представила электрокроссовер S6
MG представила электрокроссовер S6
MG представила новый кроссовер S6 EV, который должен стать конкурентом Skoda Enyaq. Модель построена на модульной платформе Modular Scalable Platform и фактически представляет собой увеличенную версию S5 EV, ориентированную на практичность и пространство.
В Великобритании новинка будет доступна в двух силовых конфигурациях. Базовая Long Range оснащена задним приводом, электромотором на 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента и обеспечивает запас хода около 530 км. Более мощная Dual Motor имеет два электромотора, полный привод, 356 л.с., 539 Нм и запас хода 484 км. В обычных режимах полноприводная версия работает как заднеприводная, передний мотор задействуется только при необходимости.
MG представила электрокроссовер S6
Обе модификации получили батарею NMC емкостью 77 кВт·ч с поддержкой быстрой зарядки до 144 кВт. Переход с 10 до 80% занимает примерно 38 минут.
В салоне автомобиля установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,8-дюймовый инфотейнмент-экран с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Топовая комплектация Trophy предлагает проекционный дисплей.
Объем багажника составляет 674 литра со сложенными спинками второго ряда и 1910 литров в грузовом режиме, а под капотом есть дополнительный отсек на 124 литра.
MG представила электрокроссовер S6
Внешне MG S6 EV напоминает младшую модель S5 EV, в частности, благодаря высоким дневным ходовым огням и двухуровневой передней части, вдохновленной родстером MG Cyberster. Активные заслонки на решетке и аэродинамические колпаки колес, по словам производителя, прибавляют около 30 миль к запасу хода.
Новинка позиционируется как более доступная альтернатива европейским электрокроссоверам: стартовая цена £37 995 на рынке Великобритании ниже минимальной стоимости Skoda Enyaq (£39 010). Версия Long Range Trophy стоит £40 995, а топовая Dual Motor Trophy — £43 995.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems