MG представила электрокроссовер S6

MG представила новый кроссовер S6 EV, который должен стать конкурентом Skoda Enyaq. Модель построена на модульной платформе Modular Scalable Platform и фактически представляет собой увеличенную версию S5 EV, ориентированную на практичность и пространство.

В Великобритании новинка будет доступна в двух силовых конфигурациях. Базовая Long Range оснащена задним приводом, электромотором на 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента и обеспечивает запас хода около 530 км. Более мощная Dual Motor имеет два электромотора, полный привод, 356 л.с., 539 Нм и запас хода 484 км. В обычных режимах полноприводная версия работает как заднеприводная, передний мотор задействуется только при необходимости.

Обе модификации получили батарею NMC емкостью 77 кВт·ч с поддержкой быстрой зарядки до 144 кВт. Переход с 10 до 80% занимает примерно 38 минут.

В салоне автомобиля установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,8-дюймовый инфотейнмент-экран с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Топовая комплектация Trophy предлагает проекционный дисплей.

Объем багажника составляет 674 литра со сложенными спинками второго ряда и 1910 литров в грузовом режиме, а под капотом есть дополнительный отсек на 124 литра.

Внешне MG S6 EV напоминает младшую модель S5 EV, в частности, благодаря высоким дневным ходовым огням и двухуровневой передней части, вдохновленной родстером MG Cyberster. Активные заслонки на решетке и аэродинамические колпаки колес, по словам производителя, прибавляют около 30 миль к запасу хода.

Новинка позиционируется как более доступная альтернатива европейским электрокроссоверам: стартовая цена £37 995 на рынке Великобритании ниже минимальной стоимости Skoda Enyaq (£39 010). Версия Long Range Trophy стоит £40 995, а топовая Dual Motor Trophy — £43 995.

