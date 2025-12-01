0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung и Apple готовятся к повышению цен на флагманы в 2026 году

Технологии&Авто
14
Samsung и Apple готовятся к повышению цен на флагманы в 2026 году
Samsung и Apple готовятся к повышению цен на флагманы в 2026 году
Пока покупатели радуются стабильным ценам на смартфоны, в ближайшие годы ситуация может измениться из-за стремительного роста цен на чипы памяти. Это вынуждает производителей, в том числе Samsung, поднимать цены на свои устройства.
Современные флагманы требуют больше оперативной памяти из-за новых функций с искусственным интеллектом. Спрос на чипы также растет среди компьютерных компаний и дата-центров, что дополнительно увеличивает стоимость памяти.
Samsung уже подняла цены на некоторые планки памяти на 60%. К примеру, 16 ГБ DDR5 подорожала с 53 до 135 долларов, а 32 ГБ — со 115 до 313 долларов. Это отображается на цене смартфонов.
Возможно, уже в следующем году Samsung поднимет цены на Galaxy S26, а Apple — на iPhone 18 Pro и Pro Max. Первый «связный» iPhone может стоить от 2300 долларов. Кажется, эра стабильных цен на флагманы подходит к концу.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems