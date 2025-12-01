Samsung и Apple готовятся к повышению цен на флагманы в 2026 году
Пока покупатели радуются стабильным ценам на смартфоны, в ближайшие годы ситуация может измениться из-за стремительного роста цен на чипы памяти. Это вынуждает производителей, в том числе Samsung, поднимать цены на свои устройства.
Современные флагманы требуют больше оперативной памяти из-за новых функций с искусственным интеллектом. Спрос на чипы также растет среди компьютерных компаний и дата-центров, что дополнительно увеличивает стоимость памяти.
Samsung уже подняла цены на некоторые планки памяти на 60%. К примеру, 16 ГБ DDR5 подорожала с 53 до 135 долларов, а 32 ГБ — со 115 до 313 долларов. Это отображается на цене смартфонов.
Возможно, уже в следующем году Samsung поднимет цены на Galaxy S26, а Apple — на iPhone 18 Pro и Pro Max. Первый «связный» iPhone может стоить от 2300 долларов. Кажется, эра стабильных цен на флагманы подходит к концу.
