Лица с инвалидностью смогут получить до 50 тыс. грн за переоборудование авто: решение Кабмина

Кабинет Министров определил механизм денежной компенсации лицам с инвалидностью и лицам с ограничениями повседневного функционирования за переоборудование легковых автомобилей. Компенсация выплачивается в размере фактически израсходованных средств на переоборудование автомобиля, но не более 50 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Как и когда подавать заявление

Подать заявление на получение компенсации можно в течение 3 месяцев со дня регистрации переоборудованного автомобиля. Обращение подается в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Заявление можно подать в бумажной форме непосредственно в территориальные отделения Фонда. Также предусмотрена возможность подачи заявления через электронный кабинет лица на Социальном веб-портале электронных услуг Минсоцполитики или через портал Дія.

Кто имеет право на компенсацию

Право на получение компенсации имеют лица, ранее не получавшие возмещения за переоборудование автомобиля по другим бюджетным программам. Также компенсация возможна в случае, если с момента предыдущей оплаты прошло более 7 лет.

Повторное назначение компенсации допускается в случае утраты автомобиля в результате боевых действий или в случае переоборудования другого автомобиля, приобретенного в собственность. В таком случае повторная выплата возможна не ранее чем через 7 лет с даты получения предыдущей компенсации.

Напомним, в ноябре Finance.ua писал , что до конца 2025 года в Украине начнет действовать программа возмещения расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев автомобилей. А уже с 2026 года заработает компенсация за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью в результате войны.

