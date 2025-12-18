О чем говорил Трамп в рождественской речи Сегодня 12:45

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 18 декабря, выступил с обращением к нации. Ожидаемое во всем мире выступление продлилось менее 20 минут.

Президент США ограничился пожеланиями счастливого Рождества, сосредоточившись на внутренней политике и достижениях собственной администрации.

Тематику войны в Украине, которую Трамп обещал завершить за сутки, глава Белого дома не поднимал. Не упомянул он и о Венесуэле, которой, как утверждал Такер Карлсон, Трамп якобы планировал объявить войну.

Рождественская речь американского президента прозвучала во времена, когда он особенно пытается вернуть утраченную популярность, сообщает Sky News.

Как показывают опросы общественного мнения, многие американцы разочарованы экономической политикой Трампа. Инфляция растет, а введенные им пошлины повлекли за собой повышение цен. «В окружении двух рождественских елок и с портретом Джорджа Вашингтона за спиной в Дипломатическом зале Белого дома он попытался возложить всю ответственность за высокую инфляцию на Джо Байдена», — сказано в материале.

Корреспондент Sky News в США Марк Стоун подчеркнул , что речь Трампа выглядела эмоциональной, однако не из-за насыщенности новостями — их скорее не хватало.

Главной чертой выступления были гнев и разочарование, отмечает журналист. По словам Стоуна, рейтинги Трампа продолжают резко падать, и, несмотря на былую популярность, он постепенно теряет поддержку американцев.

«В настоящее время доступность товаров и услуг — огромная проблема во всей Америке. Уровень безработицы растет. Стоимость жизни вызывает серьезную озабоченность у многих людей. Он выиграл выборы, пообещав, что сможет решить проблему доступности товаров и услуг, что сделает Америку более доступной — опять же, буквально, один из его лозунгов — и все же ему не удалось этого сделать», — заметил корреспондент.

