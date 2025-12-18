Кабмин изменил условия подачи заявлений в международный Реестр ущерба через «Дію» Сегодня 12:00 — Недвижимость

Кабмин изменил условия подачи заявлений в международный Реестр ущерба через «Дію»

Правительство обновило порядок подачи заявлений в международный Реестр ущерба через портал Дія. Теперь заявления о повреждении или уничтожении жилых объектов, критической инфраструктуры и других объектов могут подавать не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

Расширение списка заявителей

По словам главы правительства, международный Реестр ущерба является одним из инструментов привлечения россии к ответственности за ущерб, причиненный Украине и ее гражданам. Правительство обновило порядок подачи заявлений, чтобы расширить круг заявителей и обеспечить фиксацию ущерба, причиненного жилым объектам, критической инфраструктуре и другим объектам.

Подача заявлений для юридических лиц и государственных органов станет возможной в ближайшее время через портал Дія.

Статистика подачи заявлений

С апреля 2024 года почти 90 тысяч человек уже подали заявления в международный Реестр ущерба в 14 категориях через портал Дія.

Рассмотрение заявлений и принятие решений о компенсации причиненного ущерба будет осуществлять Компенсационная комиссия. Она была основана 35 государствами посредством подписания соответствующей Конвенции.

Подать заявление в международный Реестр ущерба для физических лиц можно по ссылке

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией против Украины, открыл новую категорию для подачи заявлений — A3.3 «Потеря жилья или места жительства». Эта категория касается людей, которые лишились своего жилья или местожительства, независимо от того, были ли они официально зарегистрированы и имели ли право собственности. Речь идет именно о помещении, которое фактически было домом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.