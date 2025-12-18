0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин изменил условия подачи заявлений в международный Реестр ущерба через «Дію»

Недвижимость
34
Кабмин изменил условия подачи заявлений в международный Реестр ущерба через «Дію»
Кабмин изменил условия подачи заявлений в международный Реестр ущерба через «Дію»
Правительство обновило порядок подачи заявлений в международный Реестр ущерба через портал Дія. Теперь заявления о повреждении или уничтожении жилых объектов, критической инфраструктуры и других объектов могут подавать не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

Расширение списка заявителей

По словам главы правительства, международный Реестр ущерба является одним из инструментов привлечения россии к ответственности за ущерб, причиненный Украине и ее гражданам. Правительство обновило порядок подачи заявлений, чтобы расширить круг заявителей и обеспечить фиксацию ущерба, причиненного жилым объектам, критической инфраструктуре и другим объектам.
Подача заявлений для юридических лиц и государственных органов станет возможной в ближайшее время через портал Дія.

Статистика подачи заявлений

С апреля 2024 года почти 90 тысяч человек уже подали заявления в международный Реестр ущерба в 14 категориях через портал Дія.
Рассмотрение заявлений и принятие решений о компенсации причиненного ущерба будет осуществлять Компенсационная комиссия. Она была основана 35 государствами посредством подписания соответствующей Конвенции.
Подать заявление в международный Реестр ущерба для физических лиц можно по ссылке.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией против Украины, открыл новую категорию для подачи заявлений — A3.3 «Потеря жилья или места жительства». Эта категория касается людей, которые лишились своего жилья или местожительства, независимо от того, были ли они официально зарегистрированы и имели ли право собственности. Речь идет именно о помещении, которое фактически было домом.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems