В Украине готовится реформа риелторского рынка: что известно

В Верховной Раде планируется наработать новые правила работы на рынке риелторских услуг. Аренда жилья, покупка квартир и комиссии риелторов могут стать более понятными и прозрачными.

В ближайшее время в Верховной Раде планируется создать рабочую группу, которая будет работать над упорядочением сферы риелторских услуг. Это предусмотрено законопроектом «Об основных принципах жилищной политики» № 12377

О таких планах сообщила председатель Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Когда начнут работать над новыми правилами

По словам Шуляк, парламент перейдет к урегулированию проблемных вопросов риелторской деятельности после окончательного принятия законопроекта № 12377. Уже тогда на базе профильного комитета планируется сформировать рабочую группу, которая будет нарабатывать решения и рекомендации для правительства.

Она напомнила, что Президенту и правительству уже поступали петиции относительно необходимости влияния на ситуацию с непрозрачными правилами работы риелторов. Кроме того, премьер-министр поручала наработать предложения по дальнейшему развитию этого рынка. Поэтому в заключительных положениях законопроекта № 12377 предусмотрено, что в течение месяца после его принятия и подписания комитет подготовит законодательные предложения для парламента.

Сколько риелторов работает в Украине и в чем проблема

По разным оценкам, в Украине может работать до 40 тысяч риелторов, занимающихся арендой и куплей-продажей недвижимости. В то же время, точных данных о количестве таких специалистов нет, как и четкого понимания качества предоставляемых ими услуг.

Как подчеркнула Шуляк, отсутствуют прозрачные критерии, которые позволяли бы оценить, получают ли клиенты качественные услуги за понятную и обоснованную стоимость. Оплата, по ее словам, должна соответствовать реальному объему работы и уровню ответственности, а не формальному доступу к информации.

Почему парламент против монополизации рынка

Шуляк также объяснила, почему ранее не поддержала законопроект № 3618, зарегистрированный в 2020 году. Документ предусматривал обязательную сертификацию риелторов через определенную организацию, что, по ее мнению, создавало риск монополии.

Она подчеркнула, что рынок должен сам определять механизмы работы, тогда как государство может оказывать поддержку, в частности, через украинские учреждения высшего образования, которые способны готовить специалистов по недвижимости.

Рабочая группа и участие рынка

На законодательном уровне, отметила Шуляк, необходимо установить четкие правила и порядки для риелторской деятельности, избежав монопольных злоупотреблений. Именно для этого в конце текущего года и планируется создать рабочую группу на базе профильного комитета.

К ее работе призывают приобщаться как эксперты, так и представители рынка, чтобы наработанные предложения были сбалансированными и действенными. После принятия законопроекта № 12377, эти наработки передадут на рассмотрение Министерству развития общин и территорий и парламента.

Евроинтеграционный контекст

Отдельно Шуляк напомнила, что принятие законопроекта «Об основах жилищной политики» является частью обязательств Украины перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Следовательно, упорядочение рынка риелторских услуг — это также составная часть евроинтеграционных обязательств государства.

