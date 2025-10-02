Свириденко поручила рассмотреть возможность установления требований к риелторам Сегодня 09:13

Свириденко поручила рассмотреть возможность установления требований к риелторам

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила ряду профильных ведомств проработать вопрос упорядочения деятельности агентств недвижимости и риелторов. Соответствующее решение принято в ответ на петицию, набравшую необходимое количество голосов на сайте Кабинета министров.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В настоящее время риелторская деятельность в Украине не имеет специального правового регулирования и осуществляется в рамках общего законодательства о хозяйственной деятельности. Риелторы регистрируются в качестве субъектов хозяйствования в соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и уплачивают налоги согласно Налоговому кодексу. Ведение такой деятельности без регистрации незаконно.

«Рынок недвижимости в ЕС в значительной степени регулируется на уровне национального законодательства государств-членов ЕС, поскольку регулирование вопросов профессиональной компетенции риелторов и детальных правил рынка недвижимости осуществляется на государственном уровне. В то же время ЕС устанавливает общие рамки через директивы и регламенты, касающиеся защиты прав потребителей, финансирования, постоянства и общего функционирования».

По ее мнению, законодательное урегулирование в Украине риелторской деятельности может способствовать повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости, защите прав потребителей, увеличению поступлений в бюджет и профессионализации сферы риелторских услуг.

«Вместе с тем, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельности приведет, с одной стороны, к росту бюрократического аппарата, в соответствии с дополнительным увеличением бюджетных расходов, а с другой стороны — к росту расходов риелторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги. В то же время в условиях военного положения на территории Украины приоритетными направлениями государственного финансирования остаются сектор безопасности и обороны, здравоохранения, восстановление инфраструктуры и поддержка экономики», — отметила Свириденко.

Свириденко подчеркнула, что, учитывая значительный объем операций с жильем и необходимость защиты потребителей, Кабмин поддерживает необходимость упорядочения рынка риелторских услуг. Для этого Фонд госимущества вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития должен проработать вопросы и проинформировать о результатах.

Справка Finance.ua:

15 сентября петиция на сайте Кабинета министров с призывом урегулировать деятельность риелторов в стране набрала необходимое для рассмотрения количество голосов;

в частности, предлагалось инициировать разработку проекта закона или нормативно правовых актов, которые установят: обязательную регистрацию деятельности риелторов в форме ФЛП или юридического лица; минимальные требования к квалификации и сертификации риелторов; обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества; запрет взыскания комиссии без обращения клиента; административную ответственность за нарушение указанных требований.

