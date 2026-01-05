Правительство сократило более 200 регуляторных инструментов для бизнеса в прошлом году: какой это дало эффект Сегодня 14:26 — Казна и Политика

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подвело итоги масштабной дерегуляции за 2025 год. В прошлом году государство внедрило системные изменения, переведя государственный надзор на риск-ориентированную модель и упростив условия работы для тысяч предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Дерегуляция — это не снижение стандартов, а изменение подхода. Мы устраняем лишние барьеры там, где они не добавляют безопасности, и в то же время делаем правила более понятными и предсказуемыми для бизнеса. Вместо карательной модели строим партнерскую, сервисную», — отметил министр экономики Алексей Соболев.

Отмена регуляторных инструментов

В 2025 году были реализованы наработки Межведомственной рабочей группы по дерегуляции. Правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования бизнеса и подало в Верховную Раду Украины проект закона об отмене еще 63 инструментов.

Основой для дерегуляционных решений послужили данные, полученные непосредственно от бизнеса. Информация поступала через платформу «Пульс», бизнес-ассоциации и во время встреч с предпринимателями в регионах.

Какие проблемы удалось устранить

Благодаря такому подходу были сняты регуляторные коллизии, создававшие риски остановки производств и срыва контрактов. Также упразднены необоснованные технические требования, которые приводили к дополнительным расходам для предприятий. Отдельные решения были приняты для лесной и деревообрабатывающей отраслей с учетом требований ЕС.

Кроме того, были запущены paperless-процедуры, в частности электронный чек и цифровизация отдельных государственных сервисов, а также начато устранение дублирования технического контроля для промышленной техники.

єДозвіл и цифровые сервисы

Практическим инструментом реализации дерегуляции стал сервис єДозвіл, который позволяет получать разрешения и лицензии онлайн. В 2025 году через него подали более 17 000 заявок на декларацию материально-технической базы, из них более 7 000 через приложение «Дія». Подтвержденный экономический эффект превысил 13 млн. грн.

Также была запущена ветеринарная лицензия по ИИ-проверке заявки. Такой инструмент помогает снизить количество ошибок в документах, но не принимает решений вместо государственных органов. Кроме этого, стартовали бета-тестирование по лицензии на обращение наркотических средств и прекурсоров.

Оценка подхода и планы на 2026 год

Замминистра экономики Украины Александр Циборт отметил, что платформа «Пульс» и дерегуляционный дашборд позволяют видеть проблемы бизнеса в масштабе и работать с ними системно, принимая конкретные решения.

В 2026 году Минэкономики планирует продолжить внедрение риск-ориентированного надзора, расширять цифровые и paperless-процедуры, а также постепенно добавлять новые услуги в разрешение по мере готовности нормативной базы и ІТ-решений. Приоритетом остаются решения, которые основаны на данных и дают измеряемый результат для бизнеса.

