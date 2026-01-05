Богатейшие киберспортсмены мира — кто они и сколько заработали Сегодня 16:02

Богатейшие киберспортсмены мира — кто они и сколько заработали

Мир киберспорта давно перестал быть просто развлечением — для топовых игроков это многомиллионный бизнес. Призовые из крупнейших турниров, контракты с командами и спонсорские соглашения формируют состояния, которые могут конкурировать с доходами звезд традиционного спорта.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о самых богатых киберспортсменах мира.

Йоган «N0tail» Сундштайн — $7 184 163

Самым богатым киберспортсменом мира остается игрок с Фарерских островов Иоганн Сундштайн, более известный как «N0tail». Хотя он завершил профессиональную карьеру еще в 2022 году, никто пока не смог обойти его по суммарным призовым.

Свою карьеру «N0tail» начал в 2012 году в Fnatic, впоследствии играл за Team Secret и Cloud9. В 2015 году он присоединился к OG — команде, с которой связаны его главные триумфы и львиная доля заработков.

Джесси «JerAx» Вайникка — $6 486 623

Второе место в мировом рейтинге занимает финский киберспортсмен Джесси «JerAx» Вайникка. Его заработки отстают от лидера почти на 700 тысяч долларов.

Наибольшей популярности он добился в составе Team Liquid. В 2020 году игрок взял почти двухлетнюю паузу в карьере. Если бы не этот перерыв, он вполне мог бы сегодня возглавлять рейтинг самых богатых.

Мирослав «Mira» Колпаков — $5 574 899

Среди топ-киберспортсменов мира есть и представитель Украины. Мирослав «Mira» Колпаков занимает восьмое место в глобальном рейтинге с заработками более 5,5 млн. долларов.

Карьеру он начинал в составе украинской команды Cascade, существовавшей с 2010 по 2021 год. «Mira» выступает за сербскую организацию Aurora Gaming.

Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми — $5 295 698

На девятой строчке рейтинга расположился Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми — игрок, в свое время выступавший и за украинскую команду Natus Vincere (NAVI). В составе NAVI он играл более года — с февраля 2013 по август 2014 года.

Сегодня «KuroKy» представляет Nigma Galaxy, а его суммарные призовые превышают 5,29 млн долларов.

