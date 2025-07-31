Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине — Finance.ua
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Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине

Личные финансы
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Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине
Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине
Уровень медианной зарплаты в игровой индустрии снова существенно вырос — в этот раз на $200 по сравнению с февралем. В годовом измерении прирост еще больше: плюс $400 к лету 2024 года. Это очередной рекорд, зафиксированный в ходе исследований уровня зарплат в области разработки игр.
Об этом сообщает Gamedev DOU.
Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине
В то же время зарплаты софт-инженеров остаются ниже менеджерских. Такой тренд наблюдается еще с лета 2024 года, когда стали активнее расти доходы мидлов и джунов второй категории. Если раньше разрыв составлял всего $10, то сейчас менеджеры получают в среднем на 20% больше.
На третье место на этот раз вышли HR-специалисты — рост их медианной зарплаты составил 40%. В прошлом году бронза досталась представителям маркетинга, однако тогда данных было собрано меньше.
Интересно, что сразу в трех направлениях — QA, арт и геймдизайн — одинаковая медианная зарплата в $2000. Однако темпы роста отличаются: в QA — почти +16%, в арт-направлении — +18%, в геймдизайне — +25%. Таким образом, все три сферы демонстрируют стабильный рост вознаграждения за последние шесть месяцев.
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Распределение зарплат в геймдеве по специализациям:
  • Manager — $3675.
  • Software Engineer — $3075.
  • HR — $2800.
  • QA — $2000.
  • Artist / Animator — $2000.
  • Game design — $2000.

Медианные зарплаты софтвер инженеров

Медианная зарплата софта инженеров в геймдеве выросла до $3075. Для сравнения — в целом в IT этот показатель составляет $3400. Разрыв уменьшается, хотя в последнее время и не очень высокими темпами. К примеру, в июне 2024-го разница составляла почти $900. Зимой этого года было уже $350, а сейчас $325. Если же говорить об отдельных уровнях, то:
  • медиана для сеньоров в IT составляет $4700, в геймдеве — $4200;
  • медиана для мидлов в IT составляет $2400, в геймдеве — $2100;
  • медиана для джуниоров в IT составляет $930, в геймдеве — $800.
Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине

Медианные зарплаты QA-специалистов

Традиционно тестировщики, не использующие языки программирования, зарабатывают меньше, чем те, кто использует. Вознаграждение у первых составляет $1625, а у вторых этот показатель в целом — $2900. Можно посмотреть и несколько глубже. В таком случае самые высокие медианные зарплаты у тестировщиков, использующих C++ ($4000), TypeScript ($3800) и Ruby ($3080). В контексте тайтлов медиана выглядит так:
Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине
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Медианные зарплаты геймдизайнеров и направления арт

В прошлый раз медиана зарплат в категории «геймдизайн» снизилась с $1625 до $1600. Однако в этот раз имеем большой рост у специалистов, формирующих игровой опыт. Как уже отмечалось выше, за последние полгода вознаграждение в этой категории увеличилось на 25%. В контексте отдельных тайтлов ситуация уже не такая положительная.
Зарплаты в геймдеве обновили рекорд: сколько зарабатывают в Украине
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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