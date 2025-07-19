Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика)
Медианная зарплата украинских тестировщиков выросла до $2200, что на $200 больше, чем полгода назад. Наибольший рост зарплат — у Middle QA по всем направлениям.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.
Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).
У кого выросли зарплаты
Впервые за два года зарплата в Automation QA выросла. Специалисты уровня Middle получают на $175 больше, чем полгода назад, Lead+ — на $150 больше, а джуниоры — на $50. Зарплаты Senior AQA почти не изменились.
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У Manual QA уровень зарплат не изменился, кроме Middle специалистов, получающих на $100 больше.
В то же время у опытных General QA, после резкого роста зарплат прошлой зимой, сейчас наблюдается легкий спад: Lead+ теряют $100, Senior — $160.
Влияет ли язык программирования на доход
Согласно исследованию, самые высокие доходы у айтишников, использующих C#/.NET, Java — $3000.
В то же время меньше платят тем, кто работает с Python или JavaScript ($2500).
Где самые высокие зарплаты
Самые высокие зарплаты зафиксированы в Черновцах ($2475), Одессе ($2425), Киеве и Львове — по $2300.
Самые же низкие — в Сумах ($1600), Чернигове ($1720) и Харькове ($1750).
В Киеве и Львове больше зарабатывают джуниоры и руководители, а вот зарплаты мидлов и сеньоров здесь на среднем уровне.
Переехавшие за границу QA в среднем зарабатывают больше:
- Manual QA — на 10%;
- AQA и General QA — на 20%.
Больше всего зарабатывают в Германии ($3400), Испании ($3300) и Польше ($3200).
Напомним, за последние полгода тенденция к снижению зарплат сохранилась только у разработчиков уровня Middle (-$50 против декабря 2024 года). Зарплаты опытных разработчиков уровня Senior и выше имеют тенденцию к росту. Исключение — Tech Leads, медианная зарплата у которых несколько снизилась ($50 за полгода). Падение зарплат джуниор-разработчиков остановилось — медиана вернулась на уровень лета 2024 года (+$30 за полгода).
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