Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика)

Личные финансы
27
Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика)
Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика)
Медианная зарплата украинских тестировщиков выросла до $2200, что на $200 больше, чем полгода назад. Наибольший рост зарплат — у Middle QA по всем направлениям.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.
Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

У кого выросли зарплаты

Впервые за два года зарплата в Automation QA выросла. Специалисты уровня Middle получают на $175 больше, чем полгода назад, Lead+ — на $150 больше, а джуниоры — на $50. Зарплаты Senior AQA почти не изменились.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

У Manual QA уровень зарплат не изменился, кроме Middle специалистов, получающих на $100 больше.
В то же время у опытных General QA, после резкого роста зарплат прошлой зимой, сейчас наблюдается легкий спад: Lead+ теряют $100, Senior — $160.

Влияет ли язык программирования на доход

Согласно исследованию, самые высокие доходы у айтишников, использующих C#/.NET, Java — $3000.
В то же время меньше платят тем, кто работает с Python или JavaScript ($2500).
Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика)

Где самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Черновцах ($2475), Одессе ($2425), Киеве и Львове — по $2300.
Самые же низкие — в Сумах ($1600), Чернигове ($1720) и Харькове ($1750).
В Киеве и Львове больше зарабатывают джуниоры и руководители, а вот зарплаты мидлов и сеньоров здесь на среднем уровне.
Переехавшие за границу QA в среднем зарабатывают больше:
  • Manual QA — на 10%;
  • AQA и General QA — на 20%.
Больше всего зарабатывают в Германии ($3400), Испании ($3300) и Польше ($3200).
Зарплаты айтишников: сколько зарабатывают тестировщики в Украине и за рубежом (инфографика)
Напомним, за последние полгода тенденция к снижению зарплат сохранилась только у разработчиков уровня Middle (-$50 против декабря 2024 года). Зарплаты опытных разработчиков уровня Senior и выше имеют тенденцию к росту. Исключение — Tech Leads, медианная зарплата у которых несколько снизилась ($50 за полгода). Падение зарплат джуниор-разработчиков остановилось — медиана вернулась на уровень лета 2024 года (+$30 за полгода).
По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems