Сколько зарабатывают аналитики и специалисты по Data Science в Украине — Finance.ua

Сколько зарабатывают аналитики и специалисты по Data Science в Украине Сегодня 15:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают аналитики и специалисты по Data Science в Украине

Медианные зарплаты специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI сейчас являются одними из самых высоких в украинском ІТ.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Дата-инженеры и BI инженеры имеют самые высокие медианы среди специалистов Data Science/Engineering/ML/AI: $3844 и $3300. Прежде всего это связано с большим опытом работы этих специалистов против Data Scientists и ML/AI Engineers.

ML Engineers и Data Scientists имеют почти одинаковую медиану: $3100 и $3000. Это одна из самых молодых специализаций в Data Science/Engineering/ML/AI: их средний стаж работы в ІТ составляет 5 лет, против 7 лет у дата-инженеров и 6 лет у BI инженеров.

Медианная зарплата AI Engineers ниже ($2700) — прежде всего из-за высокой доли новичков с опытом до года (17% против 5% в целом в Data Science/Engineering/ML/AI).

Среди аналитиков самые высокие медианы у Business Analysts ($2500), BI Analyst ($2350) и System Analysts ($2200) — прежде всего из-за большей доли опытных специалистов в этих специализациях.

Среди Product Analysts, Data Analysts и Marketing Data Analysts много новичков (более 10% специалистов в этих специализациях имеют опыт до года), поэтому медиана здесь ниже. Однако в рамках одного тайтла продуктовым аналитикам часто платят больше, чем бизнес-аналитикам или дата-аналитикам.

Динамика зарплат

Медианные зарплаты во всех специализациях Data Science/Engineering/ML/AI имеют тенденцию к росту.

Медианная зарплата дата-инженеров сейчас самая высокая за все время наших исследований. За полгода выросла медианная зарплата Middle Data Engineer (+309 до $2940).

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Медианная зарплата Data Scientists выросла прежде всего из-за роста доли специалистов уровня Senior с 13% до 19%. Медианская зарплата ML Engineers возобновилась после падения в декабре 2024 года.

Зарплаты Business Analysts в основном без изменений. У Data Analysts существенный рост зарплат специалистов уровня Senior (на $500 до $3500). Есть тенденция к уравниванию зарплат Business Analysts и Data Analysts одного тайтла.

Медианная зарплата Product Analysts снизилась на $213 за полгода из-за роста доли новичков. Доля Junior Product Analysts сейчас 35% против 22% зимой 2024 года.

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По опыту специалистов

На начальных этапах карьеры зарплаты аналитиков и специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI почти не отличаются. Однако зарплаты специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI с опытом от трех лет существенно выше зарплат аналитиков с таким же опытом.

По типу компании

Компании разных типов по-разному подходят к подбору специалистов по работе с данными.

66% аналитиков работают в продуктовых компаниях, стартапах и ІТ-отделах не-ІТ компаний и только 30% - в сервисных и аустафинговых компаниях. Сервисные и аустафинговые компании имеют более высокую долю аналитиков уровня Senior+, в то время как продуктовые компании нанимают больше начинающих. Поэтому общая медианная зарплата аналитиков выше в сервисных и аустафинговых компаниях. Продуктовые компании платят больше аналитикам уровня Junior ($1000 против $755 в сервисных компаниях), а сервисные — лидам ($4500 против $4000 в продуктовых).

У Data Science/Engineering/ML/AI тенденции другие. Эти специалисты одинаково часто работают как в продуктовых компаниях, стартапах и ІТ-отделах не-ІТ компаний (51%), так и в сервисных/аутстафинговых компаниях (47%). При этом продуктовые компании нанимают более опытных специалистов и платят им более высокие зарплаты: у мидлов в продуктовых компаниях медиана $3100 против $2600 в сервисных; у сеньоров $6000 против $5000.

Зарплаты специалистов за границей

Специалисты по работе с данными за рубежом получают в среднем на 20−25% больше, чем их коллеги с таким же опытом, как сейчас в Украине. Эта разница больше для мидлов и специалистов с опытом 3−9 лет (25−30%), чем для сеньоров и работающих 10 и более лет (10−15%).

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