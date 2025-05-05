Сколько украинских айтишников сменили работу за последний год: кому легче всего трудоустроиться — Finance.ua
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Сколько украинских айтишников сменили работу за последний год: кому легче всего трудоустроиться

Личные финансы
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Сколько украинских айтишников сменили работу за последний год: кому легче всего трудоустроиться
Сколько украинских айтишников сменили работу за последний год: кому легче всего трудоустроиться
Почти 2,5 тыс. IТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. Для большинства поиск новой работы длится более двух месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
За последний год новую работу искали 53% айтишников в Украине и 61% за рубежом. Это существенный рост против 2023 года, когда в поиске было только 40% специалистов.
Среди джуниоров и интернов более 70% искали новую работу, среди медлов и сеньоров — более половины. Среди лидов и руководителей в Украине искали новую работу 34%, за границей — 51%.
55% активно искавших новую работу в течение последнего года нашли ее. В 2022 году этот показатель был выше — 70%. Техническим специалистам чаще это удавалось, чем нетехническим. Доля успешных поисков составила 56% среди технических специалистов в Украине и 55% за рубежом против 48% и 37% среди нетехнических.
В Украине самая высокая доля тех, кто смог найти новую работу, среди джунов и интернов (64% искавших), за рубежом — среди сеньоров (59%).
Лидам и руководителям тяжелее всего находить новую работу — как в Украине, так и за рубежом. За последний год смогли трудоустроиться 50% искавших работу в Украине и 47% за рубежом.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
В Украине легче всего было найти новую работу специалистам по работе с данными: более 70% искавших новую работу за последний год ее нашли. Далее — маркетологи (62%).
Тяжелее всего было специалистам по HR/L&D, Graphic/Video/2D/3D Design, финансистам, а также Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation). Менее 40% искавших новую работу в течение последнего года смогли ее найти.
За рубежом лучше всего удавалось трудоустраиваться специалистам по данным и DevOps/SRE — более 70% сделали это успешно. Высокие шансы были и у QA-специалистов: работу нашли 63% соискателей, особенно те, кто работает в AQA и Manual QA. Сложнее всего было PM, рекрутерам и специалистам по маркетингу.
Среди разработчиков и в Украине, и за рубежом несколько легче находили работу Back-end и Full stack специалисты, чем те, кто занимается Front-end или Mobile.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Искали новую работу не только те, кто ее потерял. Сейчас 10% айтишников, имеющих фултайм-работу, активно ищут новую. Еще в поиске 29% фрилансеров и 25% работающих парт-тайм.
Почти половина специалистов в резерве тоже в активном поиске. Айтишники на оплачиваемом бенче реже ищут работу, чем те, кому не платят: 39% против 51%.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Напомним, 39% айтишников в Украине и 44% украинских айтишников за границей уходили с работы или были уволены за последний год. Эти показатели почти не отличаются от 2023 года. Несколько чаще айтишники уходили из компании из-за увольнения или завершения проекта, на котором они работали (18% в Украине и 22% за рубежом), или из-за закрытия компании (4%). Однако почти столько же специалистов увольнялись по собственному выбору: 18% в Украине и 20% за границей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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