В каких странах мира самые высокие и самые низкие пенсии — Finance.ua

В каких странах мира самые высокие и самые низкие пенсии Сегодня 08:03 — Личные финансы

В каких странах мира самые высокие и самые низкие пенсии

В Европе уровень пенсий существенно отличается в зависимости от региона. Самые низкие пенсионные выплаты фиксируются преимущественно в странах Восточной и Центральной Европы, где исторические, экономические и социальные факторы по-прежнему влияют на уровень благосостояния пожилых людей.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Одна из наименее защищенных стран в плане пенсий — Болгария. Здесь средняя пенсия составляет около 300 евро, а минимальная — примерно 240 евро. Эти средства едва возмещают расходы на продукты, лекарства и коммунальные услуги, а многие пенсионеры вынуждены работать или полагаться на поддержку родственников.

В Латвии средняя пенсия не превышает 390 евро. Слабая экономика и высокая инфляция приводят к тому, что пенсионных выплат недостаточно даже для покрытия базовых расходов.

Еще хуже ситуация в Литве и Эстонии, где средние пенсии находятся на уровне 220−230 евро.

И напротив, в странах Западной Европы пенсионные выплаты значительно выше. К примеру, в Нидерландах, Финляндии, Дании, Германии и Франции средняя пенсия превышает 1 тыс. евро. В некоторых случаях даже 1 200−1 500 евро в месяц. У этих стран есть развитые пенсионные системы с многоуровневой структурой: сочетание государственных выплат, обязательных накоплений и корпоративных программ позволяет пенсионерам сохранять достойный уровень жизни.

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Таким образом, пенсионное неравенство в Европе остается существенным: жители Западной части континента могут позволить себе комфортную старость, тогда как их соседи с Востока часто вынуждены считать каждую копейку.

Что касается мировых тенденций, то, по данным Mercer CFA Global Pension Index 2024 (Глобальный пенсионный индекс), лидером рейтинга 2024 года стали Нидерланды с индексом пенсионной системы 84,8 балла. Местные пенсионеры получают в среднем более 1200 евро ежемесячно.

Высокие позиции также занимают Исландия (83,4 балла) и Дания (81,6 балла), где средние пенсии превышают 1100 евро. Следом идет Израиль с показателем 80,2 балла и средней пенсией более 1 тыс. евро. В пятерку лидеров входит также Финляндия, где пенсионная система оценена в 75,9 балла, а средние выплаты превышают 1 тыс. евро.

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В этих странах функционируют смешанные пенсионные модели, объединяющие государственные выплаты, обязательные накопления и корпоративные или индивидуальные пенсионные программы. Они обеспечивают гражданам стабильный пенсионный доход, позволяя сохранять достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

На другом полюсе — государства с самым низким уровнем пенсионного обеспечения. В 2024 году самые плохие показатели были зафиксированы в Индии и Индонезии, где средние пенсии не превышают 50 евро в месяц.

В эту группу также вошла Украина, со средней пенсией на уровне около 130−135 евро. Ненамного опережает нас Молдова, где средние выплаты составляют около 200 евро.

Детальнее о том, что можно купить на украинскую пенсию и сравнение с европейскими показателями, читайте в статье по ссылке.

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