Какой будет минимальная пенсия в Польше в 2026 году — Finance.ua

Какой будет минимальная пенсия в Польше в 2026 году Сегодня 19:31 — Личные финансы

Какой будет минимальная пенсия в Польше в 2026 году

Правительство анонсировало повышение пенсий в Польше в следующем году как минимум на 4,9%.

Об этом пишет inpoland.net

Министерство финансов Польши прогнозирует, что в 2026 году индексация пенсий и соцвыплат будет составлять не менее 4,9%. Это значит, что для людей, получающих минимальную пенсию, выплата вырастет на 92,07 злотых — с нынешних 1 878,91 злотых до 1 970,98 злотых.

Ежегодная индексация пенсий проводится на основании действующего законодательства и учитывает два ключевых показателя: среднегодовой рост цен на потребительские товары и услуги, а также реальный прирост заработной платы в стране.

В 2025 году пенсии уже были проиндексированы на уровне 5,5%, но на следующий год ожидается более скромный рост — 4,9%, согласно актуальным прогнозам Минфина.

Повышение будет касаться не только минимальных пенсий. Так, например:

пенсия в 2500 злотых вырастет примерно на 122,50 злотых;

помощь в 3 000 злотых — на 147 злотых;

а пенсия в 4000 злотых увеличится почти на 196 злотых.

Окончательное решение относительно уровня индексации будет принято в феврале 2026 года после того, как станут известны фактические показатели инфляции и рост зарплат в стране.

Справка Finance.ua:

для получения минимальной пенсии нужно выполнить два условия: достичь возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а также иметь минимум 15 лет стажа в пенсионной системе Польши (ZUS);

средняя пенсия в Польше в 2025 году составляет примерно 2500 злотых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.