Какой будет минимальная пенсия в Польше в 2026 году — Finance.ua
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Какой будет минимальная пенсия в Польше в 2026 году

Личные финансы
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Какой будет минимальная пенсия в Польше в 2026 году
Какой будет минимальная пенсия в Польше в 2026 году
Правительство анонсировало повышение пенсий в Польше в следующем году как минимум на 4,9%.
Об этом пишет inpoland.net.
Министерство финансов Польши прогнозирует, что в 2026 году индексация пенсий и соцвыплат будет составлять не менее 4,9%. Это значит, что для людей, получающих минимальную пенсию, выплата вырастет на 92,07 злотых — с нынешних 1 878,91 злотых до 1 970,98 злотых.
Ежегодная индексация пенсий проводится на основании действующего законодательства и учитывает два ключевых показателя: среднегодовой рост цен на потребительские товары и услуги, а также реальный прирост заработной платы в стране.
В 2025 году пенсии уже были проиндексированы на уровне 5,5%, но на следующий год ожидается более скромный рост — 4,9%, согласно актуальным прогнозам Минфина.
Повышение будет касаться не только минимальных пенсий. Так, например:
  • пенсия в 2500 злотых вырастет примерно на 122,50 злотых;
  • помощь в 3 000 злотых — на 147 злотых;
  • а пенсия в 4000 злотых увеличится почти на 196 злотых.
Окончательное решение относительно уровня индексации будет принято в феврале 2026 года после того, как станут известны фактические показатели инфляции и рост зарплат в стране.

Справка Finance.ua:

  • для получения минимальной пенсии нужно выполнить два условия: достичь возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а также иметь минимум 15 лет стажа в пенсионной системе Польши (ZUS);
  • средняя пенсия в Польше в 2025 году составляет примерно 2500 злотых.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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