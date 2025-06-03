Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения — Finance.ua

Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения Сегодня 19:02 — Личные финансы

Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения

Чем раньше молодые люди станут задумываться о своем пенсионном обеспечении, тем больше у них возможностей иметь финансовую стабильность в пожилом возрасте.

По подсчетам , в 2024 году на одного работающего гражданина приходился в среднем 1 пенсионер — а это значительная нагрузка на пенсионную систему солидарного типа.

инструмент добровольных взносов от ПФУ. Так, с марта 2023 украинцам открыли возможность самостоятельно платить взносы на свои будущие пенсии. Детальнее об этом Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о своем будущем. Одним из вариантов дополнительных накоплений являетсяТак, с марта 2023 украинцам открыли возможность самостоятельно платить взносы на свои будущие пенсии. Детальнее об этом рассказали в Пенсионном Фонде Украины.

Как это работает

В ведомстве отметили, что украинцы могут платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода, который определят самостоятельно:

или во время официальной работы,

или в период между увольнением и последующим трудоустройством,

или повторным трудоустройством и до назначения пенсии.

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Однако важно, что основным условием для участия является факт наличия такого человека в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации и то, что он не является пенсионером. То есть человек, в пользу которого уплачиваются взносы, должен хотя бы раз работать, а работодатель — официально платить за него ЕСВ.

Как начать платить взносы

Для этого нужно заключить договор с ПФУ — в электронной форме через сайт ведомства. На сайте реализована авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Підпис или системы GOV.ID.

Подробнее об этом можно узнать в информационном блоке от ПФУ по ссылке

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