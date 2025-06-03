Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения — Finance.ua

Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения
Чем раньше молодые люди станут задумываться о своем пенсионном обеспечении, тем больше у них возможностей иметь финансовую стабильность в пожилом возрасте.
По подсчетам, в 2024 году на одного работающего гражданина приходился в среднем 1 пенсионер — а это значительная нагрузка на пенсионную систему солидарного типа.
Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о своем будущем. Одним из вариантов дополнительных накоплений является инструмент добровольных взносов от ПФУ. Так, с марта 2023 украинцам открыли возможность самостоятельно платить взносы на свои будущие пенсии. Детальнее об этом рассказали в Пенсионном Фонде Украины.
Как это работает
В ведомстве отметили, что украинцы могут платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода, который определят самостоятельно:
- или во время официальной работы,
- или в период между увольнением и последующим трудоустройством,
- или повторным трудоустройством и до назначения пенсии.
Однако важно, что основным условием для участия является факт наличия такого человека в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации и то, что он не является пенсионером. То есть человек, в пользу которого уплачиваются взносы, должен хотя бы раз работать, а работодатель — официально платить за него ЕСВ.
Как начать платить взносы
Для этого нужно заключить договор с ПФУ — в электронной форме через сайт ведомства. На сайте реализована авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Підпис или системы GOV.ID.
Подробнее об этом можно узнать в информационном блоке от ПФУ по ссылке.
Поделиться новостью