Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения

Личные финансы
28
Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения
Пенсия без работы: как платить добровольные взносы после увольнения
Чем раньше молодые люди станут задумываться о своем пенсионном обеспечении, тем больше у них возможностей иметь финансовую стабильность в пожилом возрасте.
По подсчетам, в 2024 году на одного работающего гражданина приходился в среднем 1 пенсионер — а это значительная нагрузка на пенсионную систему солидарного типа.
Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о своем будущем. Одним из вариантов дополнительных накоплений является инструмент добровольных взносов от ПФУ. Так, с марта 2023 украинцам открыли возможность самостоятельно платить взносы на свои будущие пенсии. Детальнее об этом рассказали в Пенсионном Фонде Украины.

Как это работает

В ведомстве отметили, что украинцы могут платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода, который определят самостоятельно:
  • или во время официальной работы,
  • или в период между увольнением и последующим трудоустройством,
  • или повторным трудоустройством и до назначения пенсии.
Читайте также
Однако важно, что основным условием для участия является факт наличия такого человека в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации и то, что он не является пенсионером. То есть человек, в пользу которого уплачиваются взносы, должен хотя бы раз работать, а работодатель — официально платить за него ЕСВ.

Как начать платить взносы

Для этого нужно заключить договор с ПФУ — в электронной форме через сайт ведомства. На сайте реализована авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Підпис или системы GOV.ID.
Подробнее об этом можно узнать в информационном блоке от ПФУ по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems