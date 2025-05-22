В Украине пока не планируют повышать пенсии — Минсоцполитики
В этом году, по состоянию на сегодняшний день, не планируется дополнительных повышений или пересмотров пенсий.
Об этом в эфире Общественного радио рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
По ее словам: «У нас есть норма закона, так называемого всеобщего пенсионного закона. Он определяет, что индексация производится раз в год. Мы ее уже в этом году провели. Поэтому не планируется в этом году, по состоянию на данный момент, дополнительных повышений, пересмотров пенсий».
«Но, конечно, мы будем смотреть на то, какой будет финансовая ситуация в Пенсионном фонде, каков объем вкладов. И если мы будем видеть резерв для дополнительных шагов, я не могу абсолютно исключить это. Но сейчас не планируем, потому что индексация проводится раз в год. Мы проводим пересмотр размера с целью сохранения покупательной способности. Это действие в 2025 году уже было проведено», — добавила Дарья Марчак.
Напомним, по данным Пенсионного фонда, сейчас в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год пенсионеров уменьшилось на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты менее 3000 грн. Сейчас такая пенсия у 398 тысяч граждан (3,9%).
Самые высокие пенсии получают:
- в Киеве — 8 708,03 грн;
- Донецкой области — 7 813,93 грн;
- Луганской области — 7 314,01 грн.
Самые маленькие пенсии у жителей таких областей:
- Тернопольской — 4 930,93 грн;
- Черновицкой — 5 100,02 грн;-
- Закарпатской — 5 174,80 грн.
Согласно Глобальному пенсионному индексу Mercer CFA Institute, лидером среди пенсионных систем признаны Нидерланды. Следом за ними следуют Исландия, Дания и Израиль.
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