В Украине пока не планируют повышать пенсии — Минсоцполитики Сегодня 15:30 — Казна и Политика

В Украине пока не планируют повышать пенсии — Минсоцполитики

В этом году, по состоянию на сегодняшний день, не планируется дополнительных повышений или пересмотров пенсий.

Об этом в эфире Общественного радио рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам: «У нас есть норма закона, так называемого всеобщего пенсионного закона. Он определяет, что индексация производится раз в год. Мы ее уже в этом году провели. Поэтому не планируется в этом году, по состоянию на данный момент, дополнительных повышений, пересмотров пенсий».

«Но, конечно, мы будем смотреть на то, какой будет финансовая ситуация в Пенсионном фонде, каков объем вкладов. И если мы будем видеть резерв для дополнительных шагов, я не могу абсолютно исключить это. Но сейчас не планируем, потому что индексация проводится раз в год. Мы проводим пересмотр размера с целью сохранения покупательной способности. Это действие в 2025 году уже было проведено», — добавила Дарья Марчак.

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Напомним, по данным Пенсионного фонда, сейчас в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год пенсионеров уменьшилось на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты менее 3000 грн. Сейчас такая пенсия у 398 тысяч граждан (3,9%).

Самые высокие пенсии получают:

в Киеве — 8 708,03 грн;

Донецкой области — 7 813,93 грн;

Луганской области — 7 314,01 грн.

Самые маленькие пенсии у жителей таких областей:

Тернопольской — 4 930,93 грн;

Черновицкой — 5 100,02 грн;-

Закарпатской — 5 174,80 грн.

Согласно Глобальному пенсионному индексу Mercer CFA Institute, лидером среди пенсионных систем признаны Нидерланды. Следом за ними следуют Исландия, Дания и Израиль.

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Громадське радіо По материалам:

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