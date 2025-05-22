В Украине пока не планируют повышать пенсии — Минсоцполитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине пока не планируют повышать пенсии — Минсоцполитики

Казна и Политика
65
В Украине пока не планируют повышать пенсии — Минсоцполитики
В Украине пока не планируют повышать пенсии — Минсоцполитики
В этом году, по состоянию на сегодняшний день, не планируется дополнительных повышений или пересмотров пенсий.
Об этом в эфире Общественного радио рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
По ее словам: «У нас есть норма закона, так называемого всеобщего пенсионного закона. Он определяет, что индексация производится раз в год. Мы ее уже в этом году провели. Поэтому не планируется в этом году, по состоянию на данный момент, дополнительных повышений, пересмотров пенсий».
«Но, конечно, мы будем смотреть на то, какой будет финансовая ситуация в Пенсионном фонде, каков объем вкладов. И если мы будем видеть резерв для дополнительных шагов, я не могу абсолютно исключить это. Но сейчас не планируем, потому что индексация проводится раз в год. Мы проводим пересмотр размера с целью сохранения покупательной способности. Это действие в 2025 году уже было проведено», — добавила Дарья Марчак.
Читайте также
Напомним, по данным Пенсионного фонда, сейчас в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год пенсионеров уменьшилось на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты менее 3000 грн. Сейчас такая пенсия у 398 тысяч граждан (3,9%).
Самые высокие пенсии получают:
  • в Киеве — 8 708,03 грн;
  • Донецкой области — 7 813,93 грн;
  • Луганской области — 7 314,01 грн.
Самые маленькие пенсии у жителей таких областей:
  • Тернопольской — 4 930,93 грн;
  • Черновицкой — 5 100,02 грн;-
  • Закарпатской — 5 174,80 грн.
Согласно Глобальному пенсионному индексу Mercer CFA Institute, лидером среди пенсионных систем признаны Нидерланды. Следом за ними следуют Исландия, Дания и Израиль.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Громадське радіо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems