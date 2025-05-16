Правительство изменило расчет советского стажа для пенсий — Finance.ua

Правительство изменило расчет советского стажа для пенсий
Кабинет министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 года для назначения пенсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По его данным, утверждено:
- порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж;
- порядок подтверждения и зачисления периодов работы человека в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.
Поручено Пенсионному фонду Украины обеспечить пересмотр решений, принятых с 2024 года в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.
Новое законодательство
Напомним, в 2024 году был принят закон, который определяет основные условия учета при исчислении пенсий периодов работы за рубежом,
в т. ч. в связи с выходом Украины из Соглашения между государствами — участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению.
Одним из международных соглашений, действовавших в этой сфере, до недавнего времени было Соглашение между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению с 1992 года.
Согласно статье 6 соглашения гражданам Украины при назначении пенсии учитывались периоды работы на территории государств — участников соглашения (а именно Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, российской федерации),
Однако с 1 января 2023 года из соглашения вышла российская федерация, а после этого — Украина.
Согласно новому закону:
- периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР зачисляются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, лицам, проживающим в Украине, при условии неосуществления другим государством пенсионных выплат таким лицам за указанные периоды,
- не входят в страховой стаж периоды трудовой деятельности за пределами Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.
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