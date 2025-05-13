В каких случаях не засчитают трудовой стаж, когда человек работал за границей — Finance.ua

В каких случаях не засчитают трудовой стаж, когда человек работал за границей Сегодня 08:00 — Личные финансы

В каких случаях не засчитают трудовой стаж, когда человек работал за границей

Гражданам Украины зачисление стажа (когда они работают за границей) регулируется Законом Украины « Об общеобязательном государственном пенсионном страховании » и международными договорами, сила которых признана Верховной Радой.

нет обмена данными между Украиной и государством, где вы работали, соответствующую информацию нужно внести в заявление в Пенсионный фонд Украины, пишет Но еслигде вы работали, соответствующую информацию нужно внести в заявление в Пенсионный фонд Украины, пишет visitukraine

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Когда стаж не засчитают

Стаж могут не засчитать, если он связан прежде всего с антитеррористической операцией и полномасштабным вторжением, и предусматривают несколько вариаций, при которых вы не можете получить выплаты:

если после 19 февраля 2014 года вы официально работали на временно оккупированных территориях;

если после 19 февраля 2014 г. вы проходили военную службу, находились в силовых структурах или в составе вооруженных группировок российской федерации на временно оккупированных территориях;

если после 19 февраля 2014 года вы осуществляли административное управление в пользу государства-агрессора на временно оккупированных территориях.

Если человек работал за границей, то начисление трудового стажа осуществляется следующим образом.

Сначала соответствующие учреждения учитывают пенсионный стаж, который лицо приобрело на территории Украины.

Если приобретенного стажа недостаточно для установления пенсионных выплат, учитывается стаж, приобретенный за границей.

Зачисление осуществляется на основе международных договоров в соответствии с законодательством государства, в котором лицо и приобрело стаж.

Такой порядок зачисления периодов работы и подтверждения стажа определяется Кабинетом министров Украины.

Напомним, трудовой стаж — это традиционно весь период трудовой деятельности. В Украине для назначения пенсии учитывается страховой стаж — это периоды работы, начиная с 2004 года, за которые уплачивались страховые взносы не ниже установленного минимума.

Что входит в страховой стаж:

трудовой стаж до 2004 года, если он подтвержден записями в трудовой книжке;

обучение на дневной форме обучения до 2004 года;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Трудовой стаж можно подтвердить следующими документами:

справками со ссылками на соответствующие приказы о принятии на работу и увольнении с работы;

личными счетами и сведениям о начислении заработной платы (справками указанного образца по Порядку представления и оформления документов и копиями архивных документов);

удостоверениями, характеристиками, письменными трудовыми договорами и соглашениями с отметками об их выполнении и другими документами, содержащими сведения о периодах работы.

Справка Finance.ua:

В Украине, согласно законодательству, период, в течение которого лицо находилось на военной службе, гарантированно зачислится в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности и стаж государственной службы.

Мобилизация работника не является причиной расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы работник временно отстраняется от исполнения своих обязанностей. Этот факт работодатель должен фиксировать в трудовой книжке работника.

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