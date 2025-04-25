Как рассчитывается трудовой и страховой стаж — Finance.ua

Как рассчитывается трудовой и страховой стаж
Трудовой стаж — это традиционно весь период трудовой деятельности. В Украине для назначения пенсии учитывается страховой стаж — это периоды работы, начиная с 2004 года, за которые уплачивались страховые взносы не ниже установленного минимума.
Издание «На пенсии» рассказало, какие периоды учитывают в страховой стаж.
Что входит в страховой стаж
- трудовой стаж до 2004 года, если он подтвержден записями в трудовой книжке;
- обучение на дневной форме обучения до 2004 года;
- отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
Периоды, которые не входят в страховой стаж:
- работа до 2004 года без записей в трудовой книжке (в таком случае следует подать другие документы или свидетельства двух свидетелей относительно совместной работы);
- неофициальная работа, за которую не платили взносы;
- работа по гражданско-правовым договорам до 2016 года — в те годы работодатель не был обязан уплачивать страховые взносы;
- обучение после 2004 года.
Ранее мы писали, как подтвердить трудовой стаж.
Трудовой стаж можно подтвердить следующими документами:
- справками со ссылками на соответствующие приказы о принятии на работу и увольнении с работы;
- личными счетами и сведениям о начислении заработной платы (справками указанного образца по Порядку представления и оформления документов и копиями архивных документов);
- удостоверениями, характеристиками, письменными трудовыми договорами и соглашениями с отметками об их выполнении и другими документами, содержащими сведения о периодах работы.
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Если эти документы отсутствуют, принимаются членские билеты профсоюзов. При этом периоды работы подтверждаются только за время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.
Справка Finance.ua:
- В Украине, согласно законодательству, период, в течение которого лицо находилось на военной службе, гарантированно зачислится в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности и стаж государственной службы.
- Мобилизация работника не является причиной для расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы работник временно отстраняется от исполнения своих обязанностей. Этот факт работодатель должен фиксировать в трудовой книжке работника.
Как докупить страховой стаж к пенсии
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