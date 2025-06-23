В Киеве не хватает радиомонтажников, водителей и продавцов — топ вакансий от службы занятости Сегодня 09:03 — Личные финансы

В Киеве не хватает радиомонтажников, водителей и продавцов — топ вакансий от службы занятости

На столичном рынке труда фиксируют нехватку специалистов рабочих профессий. Наиболее востребованы монтажники радиоэлектронной аппаратуры, водители, продавцы и повара.

Об этом Киевская служба занятости сообщила в комментарии Укринформу.

На кого наибольший спрос

Среди 5,5 тысяч актуальных вакансий больше всего объявлений подано на должность монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов — почти 300. Средняя заработная плата по этой специальности около 27 тысяч гривен.

На втором месте водители автотранспортных средств. В Киеве открыто около 200 вакансий для этой категории. Заработная плата колеблется в пределах 22 тысяч гривен, однако на отдельных предприятиях может достигать 100 тысяч.

Третье место занимают продавцы-консультанты — более 120 открытых вакансий.

В топе запросов от работодателей также:

повара — 116 вакансий;

бухгалтеры — 104;

продавцы продовольственных товаров — 87;

помощники воспитателя — 82;

электромонтеры — 82;

медсестры и медбраты — 81;

слесари-ремонтники — 79.

Кроме этого, сохраняется спрос на грузчиков, воспитателей, охранников, инженеров, сантехников, электрогазосварщиков, подсобных рабочих и маляров.

Возможности образования

Для тех, кто хочет получить новую профессию или переквалифицироваться, Киевская служба занятости предлагает ваучеры на обучение по 155 профессиям от ІТ до сферы услуг.

Также можно бесплатно пройти переподготовку в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости по 98 лицензированным специальностям.

Напомним, данные Work.ua показывают , что уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата растет ежемесячно примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн. Традиционно в конце весны и начале лета увеличивается количество вакансий для работников сферы обслуживания.

По словам президента Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, дефицит рабочей силы составляет 50−75% в зависимости от региона. В большом дефиците рабочие инструментальных специальностей: фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы именно на восстановление военной техники, а также на ее производство, и для этого нужны люди высокой квалификации.

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Потерять работу — всегда непросто. Но это может произойти с каждым: иногда компании сокращают штат, меняют направление или руководство. Однако следует помнить, что этот этап — это не конец. Специалисты robota.ua подготовили практическую инструкцию, которая поможет собраться, справиться со стрессом и вернуть уверенность в себе.

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