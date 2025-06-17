Можно ли уволить работника по сокращению, если он на больничном — Гоструда — Finance.ua
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Можно ли уволить работника по сокращению, если он на больничном — Гоструда

Казна и Политика
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Можно ли уволить работника по сокращению, если он на больничном — Гоструда
Можно ли уволить работника по сокращению, если он на больничном — Гоструда
Как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло 2 месяца, но работник болеет.
Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Винницкой области.
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В период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске.
Хотя здесь есть исключения — кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Для этого дата увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указывается в документе о временной нетрудоспособности или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.
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Ранее в Государственной службе по вопросам труда объяснили, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и обязательно ли такого работника увольнять.
Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника уведомлять работодателя о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.
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По материалам:
Finance.ua
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