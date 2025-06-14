Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили

Личные финансы
15
Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили
Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили
В Государственной службе по вопросам труда объяснили, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и обязательно ли такого работника увольнять.
Читайте также
Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника уведомлять работодателя о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.
Место для вашей рекламы
Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, не выходящие на работу вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или те, которые не могут выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены согласно пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.
Читайте также

Дистанционно

Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.
Если с работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия, за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, однако время таких неявок не подлежит оплате и не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems