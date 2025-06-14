Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили — Finance.ua

Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили Сегодня 08:14 — Личные финансы

Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили

обязательно ли такого работника увольнять. В Государственной службе по вопросам труда объяснили , может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и

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Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника уведомлять работодателя о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.

Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, не выходящие на работу вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или те, которые не могут выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены согласно пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.

Дистанционно

Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.

Если с работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия, за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, однако время таких неявок не подлежит оплате и не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск.

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