Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили — Finance.ua

Можно ли уволить работника-беженца, находящегося в ЕС под защитой: в Гоструда объяснили
В Государственной службе по вопросам труда объяснили, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и обязательно ли такого работника увольнять.
Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника уведомлять работодателя о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.
Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, не выходящие на работу вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или те, которые не могут выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены согласно пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.
Дистанционно
Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.
Если с работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия, за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, однако время таких неявок не подлежит оплате и не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск.
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