Работа с бесплатным проживанием: где предлагают (специальности и регионы) — Finance.ua
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Работа с бесплатным проживанием: где предлагают (специальности и регионы)

Личные финансы
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Работа с бесплатным проживанием: где предлагают (специальности и регионы)
Работа с бесплатным проживанием: где предлагают (специальности и регионы)
В первые четыре месяца 2025 года в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья.
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Кому предлагают

Как рассказали в ГСЗ, работу с проживанием предлагают для врачей, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, монтажников-сборщиков металлопластиковых конструкций, операторов машинного доения, продавцов продовольственных товаров, подсобных рабочих, водителей, грузчиков, швей, поваров, электрогазосварщиков, электриков участка.
Лидерами по числу таких предложений стали Львовская, Киевская области и столица.
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Отрасли рынка труда, где чаще всего работникам предлагают бесплатное проживание:
  • Сфера обслуживания. Отели, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах.
  • Сельское хозяйство. Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе.
  • Производство. Некоторые промышленные предприятия, особенно расположенные за пределами крупных городов, предоставляют общежития своим работникам.
  • Строительство. Вахтенный метод работы на строительных площадках почти всегда предусматривает бесплатное проживание для сотрудников.
  • Охрана. Охранные компании на определенных объектах могут предлагать жилье своим работникам.
  • Домашний персонал. Вакансии нянь и сиделок с проживанием.
Условия проживания и работы
В большинстве случаев, когда работодатель указывает в вакансии опцию «с жильем», это означает, что проживание предоставляется работнику бесплатно.
Однако иногда речь может идти о символической плате или оплате коммунальных услуг. Также проживание может предоставляться только в течение определенного периода, например, если работа вахтовым методом или сезонная.
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Жилье может предоставляться в разных форматах: общежития, гостиничные номера, квартиры. Условия проживания могут варьироваться от отдельной комнаты до проживания с другими работниками.
Так, по вакансии дорожного мастера в Одесскую область на строительство автодорог предлагают следующие условия проживания: койко-место в комнате на 2 человека в общежитии предприятия, а также 3-разовое питание.
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По материалам:
РБК-Україна
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