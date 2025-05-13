Работа с бесплатным проживанием: где предлагают (специальности и регионы) — Finance.ua

Работа с бесплатным проживанием: где предлагают (специальности и регионы) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Работа с бесплатным проживанием: где предлагают (специальности и регионы)

В первые четыре месяца 2025 года в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья.

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Кому предлагают

Как рассказали в ГСЗ, работу с проживанием предлагают для врачей, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, монтажников-сборщиков металлопластиковых конструкций, операторов машинного доения, продавцов продовольственных товаров, подсобных рабочих, водителей, грузчиков, швей, поваров, электрогазосварщиков, электриков участка.

Лидерами по числу таких предложений стали Львовская, Киевская области и столица.

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Отрасли рынка труда, где чаще всего работникам предлагают бесплатное проживание:

Сфера обслуживания. Отели, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах.

Отели, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах. Сельское хозяйство. Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе.

Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе. Производство. Некоторые промышленные предприятия, особенно расположенные за пределами крупных городов, предоставляют общежития своим работникам.

Некоторые промышленные предприятия, особенно расположенные за пределами крупных городов, предоставляют общежития своим работникам. Строительство. Вахтенный метод работы на строительных площадках почти всегда предусматривает бесплатное проживание для сотрудников.

Вахтенный метод работы на строительных площадках почти всегда предусматривает бесплатное проживание для сотрудников. Охрана . Охранные компании на определенных объектах могут предлагать жилье своим работникам.

. Охранные компании на определенных объектах могут предлагать жилье своим работникам. Домашний персонал. Вакансии нянь и сиделок с проживанием.

Условия проживания и работы

В большинстве случаев, когда работодатель указывает в вакансии опцию «с жильем», это означает, что проживание предоставляется работнику бесплатно.

Однако иногда речь может идти о символической плате или оплате коммунальных услуг. Также проживание может предоставляться только в течение определенного периода, например, если работа вахтовым методом или сезонная.

Жилье может предоставляться в разных форматах: общежития, гостиничные номера, квартиры. Условия проживания могут варьироваться от отдельной комнаты до проживания с другими работниками.

Так, по вакансии дорожного мастера в Одесскую область на строительство автодорог предлагают следующие условия проживания: койко-место в комнате на 2 человека в общежитии предприятия, а также 3-разовое питание.

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