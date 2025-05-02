Работа водителем: сколько можно заработать и где искать работу — Finance.ua

Работа водителем: сколько можно заработать и где искать работу Сегодня 08:34 — Личные финансы

Работа водителем: сколько можно заработать и где искать работу

Профессия водитель остается одной из самых востребованных в Украине. Работа водителем может быть разной: от перевозки пассажиров до международных грузовых перевозок. Сегодня на рынке труда есть много вакансий, таких как водитель грузовика, персональный водитель, водитель-экспедитор или работа водителем категории B. Многие работодатели предлагают выгодные условия, особенно для кандидатов, имеющих опыт в управлении транспортными средствами различных категорий.

Специалисты robota.ua узнали о популярных вакансиях и проанализировали плюсы и минусы каждой из них.

Популярные вакансии для водителей

1. Водитель грузовика

Эта работа подходит для тех, кто имеет водительское удостоверение категории С и опыт работы на крупногабаритном транспорте. Работа часто предусматривает дальние поездки.

Плюсы работы водителем грузовика:

Высокая заработная плата.

Возможность путешествовать по стране и ездить в командировку за границу.

Дефицит кадров повышает шансы найти работу.

Минусы:

Длительные командировки (часто приходится находиться в пути по несколько дней).

Большая нагрузка на организм и сопутствующие риски для здоровья (сидячий образ жизни, физическая усталость).

Ответственность за груз и автомобиль.

2. Работа водителем категории B

Эта категория подходит для всех, кто управляет легковыми автомобилями, поэтому именно с нее обычно начинается получение водительского опыта. Возможности трудоустройства существуют как в службах перевозки пассажиров, так и в частных компаниях или семьях.

Плюсы:

Легкий вход в профессию: достаточно удостоверения категории B, что дает право на управление легковым авто.

Возможность найти работу в службах перевозки, логистических компаниях или личном транспорте.

Читайте также В каких профессиях в бизнесе доминируют женщины

Важно отметить, что в последнее время эта область становится более дружественной к женщинам. Недавно сервисы Bolt и Uklon открыли отдельную категорию женского такси, поэтому приглашают на работу женщин-водителей.

При выборе работы в службах перевозки пассажиров несложно договориться об удобном для вас графике.

Минусы:

Высокий уровень конкуренции.

Если работаете на собственном авто, неизбежен частый износ автомобиля, поэтому придется тратить средства на ремонт.

3. Персональный водитель

Эта вакансия предусматривает перевозку руководителей компаний или частных лиц. Часто работодатели предъявляют дополнительные требования к кандидатам на этот пост, в частности, опыт безаварийного вождения и знание правил этикета.

Плюсы:

Водители с многолетним опытом, безаварийной историей вождения и знанием иностранных языков могут претендовать на высокие зарплаты.

Работа в комфортных условиях (премиальные авто).

Социальные гарантии.

Минусы:

Ненормированный график. Здесь вряд ли получится работать по графику 5/2 по 8 часов. Работа, вероятно, будет включать поездки в вечернее время, выходные и праздники.

Высокие требования к вождению и этикету, иногда также к знанию иностранных языков.

Обязателен опыт безаварийного управления.

4. Военный водитель

Водители в армии необходимы и не менее важны, чем стрелки и операторы беспилотников. Эта работа требует выносливости, ответственности и готовности работать в сложных условиях и по ненормированному графику.

Плюсы:

Гарантированная зарплата и социальные выплаты.

Высокое значение профессии для страны.

Опыт работы в военных структурах может стать преимуществом в будущем.

Минусы:

Работа в небезопасных условиях.

Читайте также Сколько украинок стали водителями грузовиков и автобусов в прошлом году — данные Минэкономики

5. Водитель-экспедитор

Эта должность предусматривает не только перевозку товаров, но и сопровождение груза и работу с документами. Такие специалисты часто работают в логистических компаниях, занимающихся доставкой продукции.

Плюсы:

Сочетание физической активности и вождения, что снижает риски для здоровья.

Высокий спрос на рынке труда.

Минусы:

Большая ответственность за груз и документы.

Часто приходится самостоятельно загружать и разгружать товар.

Работа часто предполагает командировку и нестабильный график.

Какие требования к кандидатам

Чтобы получить работу водителем, нужно соответствовать следующим критериям:

Наличие водительского удостоверения соответствующей категории (B, C, D или E).

Опыт вождения (от 1 до 5 лет, все зависит от должности).

Хорошая физическая форма и выносливость.

Знание правил дорожного движения и соблюдение их на практике.

Ответственность и внимание на дороге.

Сколько зарабатывают водители в Украине

Уровень зарплаты зависит от опыта, категории водительского удостоверения, региона и условий труда.

Можно ли найти работу водителем кандидатам без опыта

Большинство работодателей предпочитают кандидатов с опытом работы. Однако есть несколько вариантов, как найти работу без него.

Работа в службе перевозки пассажиров

Требуется только водительское удостоверение категории B, минимальный стаж вождения, знание города, а также умение пользоваться навигатором.

Из минусов — большая конкуренция и необходимость иметь собственное авто или арендовать его через службу перевозок.

Вакансии для новичков

Некоторые компании без опыта берут на работу молодых водителей и обучают их. Это может быть:

Курьерская доставка (на авто компании или собственном).

Работа водителем в компании с внутренним обучением (например, в службах доставки или логистических компаниях).

Работа водителем-стажером

Некоторые крупные транспортные компании предлагают стажировочные программы для водителей без опыта. Обычно это краткосрочное обучение, после которого можно получить постоянную работу.

Военный водитель

У ВСУ также есть возможность получить опыт управления транспортом. Здесь проводят подготовку водителей даже без стажа.

Водитель — профессия, предполагающая стабильный доход, мобильность и возможность выбора между разными видами занятости. Если у вас есть опыт вождения или большое желание получить его, вы обязательно найдете работу, ведь предложений на рынке труда очень много.

Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.