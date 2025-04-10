В каких профессиях в бизнесе доминируют женщины — Finance.ua

В каких профессиях в бизнесе доминируют женщины Сегодня 14:00 — Казна и Политика

В каких профессиях в бизнесе доминируют женщины

2024 год стал периодом наивысшего прироста количества предпринимателей. Впрочем, женское предпринимательство в Украине охватывает не только ФЛПы, но и компании в форме юридических лиц — хозяйствующие общества, где масштабы бизнеса, структура управления и влияние на экономику принципиально иные.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

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В отличие от собственности, в разрезе наемного менеджмента ситуация иная

Женщины доминируют на позиции главного бухгалтера в крупнейших фирмах. Среди топ-1000 компаний по состоянию на 2024 год 807 предприятий (81%) главными бухгалтерами работали женщины, тогда как всего в 113 компаниях (11%) — мужчины. В около 8% случаев информация о главбухе отсутствовала.

Следовательно, 4 из 5 ведущих компаний страны финансовый учет доверяют именно женщинам.

Эта пропорция подтверждает весьма устоявшуюся тенденцию: бухгалтерское дело в Украине является сферой, где работает преимущественно женский персонал, в том числе и на руководящих ролях.

Однако динамика меняется — по данным на начало 2025 года доля женщин среди главных бухгалтеров топ-компаний несколько снизилась (до ~73%), а мужчин — возросла (~14%).

из которых 1,1 миллиона (48,1%) — женщины. Напомним, в Украине с 2020 по 2024 год наблюдался рост числа физических лиц-предпринимателей (ФЛП), несмотря на сложные экономические и внешние условия, включая полномасштабное вторжение россии в 2022 году. По состоянию на конец 2024 года в стране насчитывалось 2,3 миллиона ФЛП,

Справка Finance.ua:

Более трех пятых топ-компаний Украины контролируются исключительно мужчинами, и только каждая тринадцатая компания — исключительно женщинами. В остальных случаях либо владельцы обоих полов совместно управляют бизнесом, либо бенефициары не раскрыты.

Это указывает на то, что на самом высоком уровне бизнеса женщины представлены в значительно меньшей степени, чем в среднем по экономике.

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