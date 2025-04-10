В каких профессиях в бизнесе доминируют женщины — Finance.ua

В каких профессиях в бизнесе доминируют женщины
2024 год стал периодом наивысшего прироста количества предпринимателей. Впрочем, женское предпринимательство в Украине охватывает не только ФЛПы, но и компании в форме юридических лиц — хозяйствующие общества, где масштабы бизнеса, структура управления и влияние на экономику принципиально иные.
Об этом говорится в исследовании YouControl.
В отличие от собственности, в разрезе наемного менеджмента ситуация иная
Женщины доминируют на позиции главного бухгалтера в крупнейших фирмах. Среди топ-1000 компаний по состоянию на 2024 год 807 предприятий (81%) главными бухгалтерами работали женщины, тогда как всего в 113 компаниях (11%) — мужчины. В около 8% случаев информация о главбухе отсутствовала.
Следовательно, 4 из 5 ведущих компаний страны финансовый учет доверяют именно женщинам.
Эта пропорция подтверждает весьма устоявшуюся тенденцию: бухгалтерское дело в Украине является сферой, где работает преимущественно женский персонал, в том числе и на руководящих ролях.
Однако динамика меняется — по данным на начало 2025 года доля женщин среди главных бухгалтеров топ-компаний несколько снизилась (до ~73%), а мужчин — возросла (~14%).
Напомним, в Украине с 2020 по 2024 год наблюдался рост числа физических лиц-предпринимателей (ФЛП), несмотря на сложные экономические и внешние условия, включая полномасштабное вторжение россии в 2022 году. По состоянию на конец 2024 года в стране насчитывалось 2,3 миллиона ФЛП, из которых 1,1 миллиона (48,1%) — женщины.
Справка Finance.ua:
- Более трех пятых топ-компаний Украины контролируются исключительно мужчинами, и только каждая тринадцатая компания — исключительно женщинами. В остальных случаях либо владельцы обоих полов совместно управляют бизнесом, либо бенефициары не раскрыты.
- Это указывает на то, что на самом высоком уровне бизнеса женщины представлены в значительно меньшей степени, чем в среднем по экономике.
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