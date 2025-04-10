Программы переквалификации для женщин: какими профессиями можно овладеть бесплатно — Finance.ua
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Программы переквалификации для женщин: какими профессиями можно овладеть бесплатно

Личные финансы
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Программы переквалификации для женщин: какими профессиями можно овладеть бесплатно
Программы переквалификации для женщин: какими профессиями можно овладеть бесплатно
Проект Reskilling Ukraine в партнерстве с Министерством экономики Украины открыли регистрацию на курсы переквалификации, пишет work.ua.
В этом году женщины могут овладеть профессией водительницы, автомеханика или монтажницы солнечных электростанций. Квалификацию смогут получить 700 участников проекта.
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«Благодаря программам от Reskilling Ukraine в прошлом году более трехсот украинок прошли обучение и сели за руль автобусов и грузовиков. В этом году наши партнеры расширили перечень профессий, которыми могут овладеть женщины, и в которых они традиционно меньше представлены, чем мужчины», — отметила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Какими профессиями можно овладеть бесплатно

В рамках программы OnTrack участницы смогут выбрать одну из шести предложенных профессий:
  • водитель грузовика (категория C);
  • водитель грузовика (категория CE);
  • водитель пассажирского автобуса (категория D);
  • автомеханик;
  • монтажница солнечных электростанций;
  • оператор экскаватора и погрузчика.
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Как стать участницей проекта

Женщины должны быть совершеннолетними и иметь действительное водительское удостоверение (категория зависит от программы квалификации).
Обучение будет состоять из теоретической и практической частей. Преподают в одном из городов: Киев, Винница, Тернополь или Кременец. Продолжительность курса — от 3 до 6 недель в зависимости от программы. Дополнительные расходы (проживание и питание) покрывает проект Reskilling Ukraine.
Чтобы зарегистрироваться, заполните анкету. Конечный срок подачи заявок: 1 мая 2025 года.
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Напомним, что женщины учредили каждый четвертый новый бизнес в Украине.
Наибольшую долю компаний, основанных женщинами, можно увидеть в сферах профессиональных услуг, потребительского спроса и человеческого взаимодействия: аудит и бухгалтерский учет (48,5%), туризм (33,5%) и образование (32,8%).

Справка Finance.ua:

  • В 2023 году женщины зарегистрировали на 45 000 больше ФЛП, чем мужчины. Это 57% от общего количества новых ФЛП за прошлый год. В открытии новых компаний лидерство уверенно держат мужчины.
  • Последние 5 лет подряд сохраняется тенденция, когда женщины открывают ФЛП чаще мужчин. В 2022 году, когда в стране началась полномасштабная война, количество открытий новых ФЛП резко снизилось, но даже тогда количество зарегистрированных ФЛП женщинами было больше.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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