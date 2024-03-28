Женское лицо бизнеса: какие сферы выбирают женщины (инфографика) — Finance.ua

Женское лицо бизнеса: какие сферы выбирают женщины (инфографика) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Женское лицо бизнеса: какие сферы выбирают женщины (инфографика), Фото: freepik

В 2023 году женщины зарегистрировали на 45 000 больше ФЛП, чем мужчины. Это 57% от общего количества новых ФЛП за прошлый год. В открытии новых компаний лидерство уверенно держат мужчины.

Об этом свидетельствуют данные исследования YC. Market и R&D-центр YouControl.

Динамика регистраций компаний и ФЛП

Последние 5 лет подряд сохраняется тенденция, когда женщины открывают ФЛП чаще мужчин. В 2022 году, когда в стране началась полномасштабная война, количество открытий новых ФЛП резко снизилось, но даже тогда количество зарегистрированных ФЛП женщинами было больше.

Уже в 2023 году количество новых ФЛП, открытых женщинами, значительно возросло и превысило количество открытых мужчинами на 45 тысяч.

Однако в открытии новых компаний лидерство уверенно удерживают мужчины: в 2023 году женщины создали 24% новых предприятий. Подобная тенденция сохраняется в Украине десятилетиями. Только в 2022 году наблюдался незначительный рост количества новообразованных компаний женщинами — 29% от общего количества.

Всего же в Украине зарегистрировано почти миллион действующих коммерческих компаний. Женщины владеют более 18% фирм, еще более 14% компаний находятся в общей собственности женщин и мужчин. Более 54% юридических лиц коммерческих организационно-правовых форм принадлежат мужчинам.

Инфографика: YouControl

10 секторов среди женщин-ФЛП

Больше всего новых ФЛП за второй год полномасштабной войны женщины создали для предоставления услуг салонами красоты — более 18 тысяч. Эта сфера стала самой популярной среди всех вновь созданных ФЛП на второй год большой войны, а доля женщин-ФЛП в ней — 94%.

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В целом же больше всего ФЛП-женщин есть в таких секторах, как аудит и бухучет, образование и другие услуги.

Инфографика: YouControl

Крупный бизнес

Аналитики YouControl проанализировали ситуацию в топ-1000 компаний по выручке в 2023 году и выяснили, что только 7% имеют конечных бенефициаров женщин, еще 11% компаний среди владельцев как женщин, так и мужчин.

Подавляющим большинством компаний управляют мужчины. Всего 14% женщин — руководители в компаниях из топ-1000.

Инфографика: YouControl

Интересной особенностью украинского бизнеса является то, что большинство должностей главных бухгалтеров в топ-1000 компаний занимают женщины — 81%.

Инфографика: YouControl

Секторы компаний, где владелицы женщины

Наиболее популярным оказался сектор аудита и бухучета — более 40% компаний принадлежат женщинам, еще 20% в общей собственности.

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Также популярны сферы туризма, образования, общественного питания и легкой промышленности. Многие компании в секторе операций с недвижимостью также принадлежат женщинам.

Инфографика: YouControl

Секторальное распределение женского бизнеса в топ-1000 самых крупных компаний отличается. Среди очевидных лидеров здесь предприятия секторов пищевой промышленности, электроэнергетики, оптовой торговли, нефтегазового сектора и розничной торговли. Интересно, что 17 компаний в секторе сельского хозяйства находятся в сособственности и только одна принадлежит женщине.

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