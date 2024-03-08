В мире нет страны, где у женщин и мужчин были бы одинаковые возможности на рынке труда — Finance.ua

В мире нет страны, где у женщин и мужчин были бы одинаковые возможности на рынке труда Сегодня 17:35 — Мир

В мире нет страны, где у женщин и мужчин были бы одинаковые возможности на рынке труда, Фото: freepik.com

Ни в одной стране мира женщины не имеют одинаковых с мужчинами возможностей на рынке труда. В то же время, преодоление разрыва смогло бы повысить мировой внутренний валовой продукт на 20%.

Такие выводы сделал Всемирный банк в своем новом исследовании, сообщает The Guardian.

Исследователи впервые проанализировали влияние ухода за детьми и уровня безопасности на положение женщин на рынке труда в 190 странах мира.

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С учетом этих двух факторов женщины в среднем пользуются лишь 64% от правовой защиты, которую имеют мужчины. Предварительная оценка была несколько выше — 77%.

Автор отчета Теа Трумбич отметила, что вопросы ухода за детьми и безопасности оказывают значительное влияние на работоспособность женщин. Насилие может физически препятствовать их выходу на работу, а уход за ребенком — сделать его непосильным.

Также при анализе впервые оценили разрыв между законами и мерами, направленными на их выполнение. Оказалось, что в среднем страны создали менее 40% систем, необходимых для полной реализации законов.

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Во всем мире женщины зарабатывают всего 77 центов из каждого доллара, который получают мужчины. Хотя законы о равной оплате труда женщин и мужчин приняли 95 стран, только 35 из них приняли реальные меры для этого.

Во многих странах Африки к югу от Сахары в последние годы наблюдался быстрый прогресс в реформировании законодательства. Однако там был зафиксирован наибольший разрыв между законами и действиями.

Отмечается, что менее половины стран предоставляют родителям маленьких детей финансовую поддержку или налоговые льготы. Также менее трети имеют стандарты качества ухода за детьми, которые могли бы обеспечить их безопасность. Кроме того, в 81 стране пенсионные выплаты женщинам не учитывают время декретного отпуска.

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Если бы проблема разрыва в уходе за детьми решилась, количество женщин на рынке труда увеличилось бы на 1%.

151 страна имеет законы против сексуальных притязаний на рабочем месте, однако только в 40 регулируются притязания в общественных местах или в транспорте. Следовательно, женщины не защищены по дороге на работу.

По словам главного экономиста Группы Всемирного банка Индермита Гилла, уничтожение дискриминационных законов и практик в отношении женщин могли бы значительно улучшить экономическую ситуацию.

«Преодоление этого разрыва могло бы увеличить мировой валовой внутренний продукт более чем на 20% - по сути, удвоив темпы глобального роста в течение следующего десятилетия. Однако реформы замедлились», — отметил он.

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Українська правда По материалам:

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