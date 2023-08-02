В Минэкономики рассказали, как за 7 лет изменился разрыв зарплаты между мужчинами и женщинами — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, как за 7 лет изменился разрыв зарплаты между мужчинами и женщинами Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Минэкономики рассказали, как за 7 лет изменился разрыв зарплаты между мужчинами и женщинами

В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель значительно сократился за последние 7 лет — еще в 2015 году он составлял 26%.

Об этом сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

Равенство оплаты труда и одинаковый доступ к руководящим должностям женщин и мужчин — один из инструментов, который поможет Украине восстановить кадровый потенциал после победы.

Читайте также Реформа зарплат госслужащих принята в первом чтении: как будут платить чиновникам

Министерство уже разработало Национальную стратегию по преодолению гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года, которую в ближайшее время должно принять правительство.

«Принятие и реализация Национальной стратегии по преодолению гендерного разрыва в оплате труда к 2030 году поможет правительству усовершенствовать законодательство о равной оплате труда, осовременить трудовое законодательство и принять закон „О труде“», — отметила Свириденко.

В частности, появится принцип равной оплаты труда за аналогичную работу или труд равной ценности, независимо от гендера. Если работодатель будет их нарушать, работник сможет защитить свои права в суде.

Среди задач стратегии также преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола. Для этого правительство инициирует информационную кампанию для женщин «Конечно, сможешь», которая будет напоминать, что женщины имеют право получать не меньшее вознаграждение за свой труд, чем мужчины. Юлия Свириденко отметила: «Чтобы достичь полного гендерного баланса, в Украине должны существовать условия того, чтобы объединить семейную и профессиональную жизнь».

Так, правительство будет развивать систему государственных и частных детских садов, а для детей постарше — развивать такие организации как Пласт, Украинская академия лидерства и т. д. На уровне законов исчезнет разделение на родителей-женщин и родителей-мужчин, ведь родители обоих полов должны быть одинаково вовлечены в воспитание общих детей.

«После победы Украина должна стать страной без барьеров и без предубеждений. Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда — лишь один из инструментов перехода нашего общества на новые стандарты. Мы должны мотивировать наших женщин и девушек возвращаться домой и вместе отстраивать Украину», — подчеркнула министр.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.