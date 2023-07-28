Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика)

Личные финансы
53
Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика)
Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика)
Полномасштабная война негативно отразилась на рынке труда Украины. Наиболее популярными стали профессии: военнослужащий, строитель, сапер, медик и социальный работник. На доходы граждан влияет близость города к зоне боевых действий.
В Киеве зарплаты максимальные. Средняя зарплата местных жителей — 20 тыс. грн. По данным проведшего исследования профильного портала Work.ua, заработные платы выросли на 10% у всех специалистов. У некоторых наблюдается тотальный рост дохода. Самый высокий — у психологов, которые начали получать на 80% больше.
Самые популярные профессии в Украине связаны с финансами, торговлей и сферой обслуживания. Больше всего выросли зарплаты у поваров, официантов и охранников, а меньше всего — у водителей.

У кого самые высокие зарплаты в Киеве

Стабильно высокие зарплаты у профессионалов в сфере IT, ортодонтов, ортопедов, директоров по маркетингу, инженеров по коммуникациям и руководителей в сфере недвижимости.
В списке самых высокооплачиваемых должностей:
  • Full stack программист — 55 тыс. грн;
  • Angular-разработчик — 56 тыс. грн;
  • Net-программист — 60 тыс. грн;
  • программист Java, IOS-программист — 70 тыс. грн.
Наравне с айтишникам в столице зарабатывают:
  • медиабайеры — 55 тыс. грн;
  • директора по маркетингу — 50 тыс. грн;
  • зернотрейдеры — 60 тыс. грн;
  • водители международники и трейдеры — 45 тыс. грн.
На зарплату в пределах 25−30 тыс. грн. могут рассчитывать промышленные альпинисты, автомеханики и автослесари, тонировщики и веб-дизайнеры.
Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика)
Средний доход — около 20 тыс. грн предлагают нотариусам, юристам, столярам, ​​швеям, ветеринарам, копирайтерам, SMM-менеджерам, фармацевтам, монтажерам.
Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика)
Минимальный доход — у уборщиц, санитаров, вахтеров, охранников, горничных, кассиров, ассистентов ветеринарных врачей — от 7 до 14,5 тыс. грн.
🤑 Кстати, вы интересуетесь финансовыми рынками, но не хотите самостоятельно торговать на бирже и рисковать? Мы расскажем вам, как создать свой безопасный бизнес и зарабатывать на интересе аудитории к финансам.

Как монетизировать свой интерес к финансовым рынкам💰

По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.