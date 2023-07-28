Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика) Сегодня 09:04 — Личные финансы

Зарплаты в Киеве выросли на 80%: названы самые высокооплачиваемые специалисты (инфографика)

Полномасштабная война негативно отразилась на рынке труда Украины. Наиболее популярными стали профессии: военнослужащий, строитель, сапер, медик и социальный работник. На доходы граждан влияет близость города к зоне боевых действий.

В Киеве зарплаты максимальные. Средняя зарплата местных жителей — 20 тыс. грн. По данным проведшего исследования профильного портала Work.ua, заработные платы выросли на 10% у всех специалистов. У некоторых наблюдается тотальный рост дохода. Самый высокий — у психологов, которые начали получать на 80% больше.

Самые популярные профессии в Украине связаны с финансами, торговлей и сферой обслуживания. Больше всего выросли зарплаты у поваров, официантов и охранников, а меньше всего — у водителей.

У кого самые высокие зарплаты в Киеве

Стабильно высокие зарплаты у профессионалов в сфере IT, ортодонтов, ортопедов, директоров по маркетингу, инженеров по коммуникациям и руководителей в сфере недвижимости.

В списке самых высокооплачиваемых должностей:

Full stack программист — 55 тыс. грн;

Angular-разработчик — 56 тыс. грн;

Net-программист — 60 тыс. грн;

программист Java, IOS-программист — 70 тыс. грн.

Наравне с айтишникам в столице зарабатывают:

медиабайеры — 55 тыс. грн;

директора по маркетингу — 50 тыс. грн;

зернотрейдеры — 60 тыс. грн;

водители международники и трейдеры — 45 тыс. грн.

На зарплату в пределах 25−30 тыс. грн. могут рассчитывать промышленные альпинисты, автомеханики и автослесари, тонировщики и веб-дизайнеры.

Средний доход — около 20 тыс. грн предлагают нотариусам, юристам, столярам, ​​швеям, ветеринарам, копирайтерам, SMM-менеджерам, фармацевтам, монтажерам.

Минимальный доход — у уборщиц, санитаров, вахтеров, охранников, горничных, кассиров, ассистентов ветеринарных врачей — от 7 до 14,5 тыс. грн.

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borgexpert По материалам:

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