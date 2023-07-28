Реформа зарплат госслужащих принята в первом чтении: как будут платить чиновникам — Finance.ua

Реформа зарплат госслужащих принята в первом чтении: как будут платить чиновникам Сегодня 19:17

Реформа зарплат госслужащих принята в первом чтении: как будут платить чиновникам

Верховная Рада голосами 281 депутата поддержала в первом чтении законопроект № 8222 о реформе оплаты труда госслужащих.

Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС).

Как обещают в НАГС, будущий закон установит справедливость при начислении зарплат госслужащим.

«Именно несправедливость в начислении заработных плат в государственном секторе, особенно на районном уровне, часто становится причиной увольнений. В то же время реформа системы оплаты труда государственных служащих позволит прекратить манипуляции с зарплатами, в том числе искусственное удержание вакансий, повысит конкурентность государства на рынке труда и в целом изменит стереотипы относительно государственной службы», — отметила глава Службы Наталья Алюшина.

Проект предусматривает введение системы оплаты труда на государственной службе на основе классификации должностей. Согласно этой норме заработная плата государственного служащего будет учитывать:

квалификацию и опыт;

важность и сложность работы;

степень ответственности;

результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей;

определение размеров должностных окладов с учетом Каталога типовых должностей государственной службы и критериев отнесения к таким должностям, сопоставление уровня оплаты труда типовых должностей государственной службы с частным сектором Украины.

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Предусмотрено разграничение заработной платы государственного служащего на:

постоянную составляющую (должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг государственного служащего, денежное пособие, выплачиваемое с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска);

вариативную составляющую (премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячная, квартальная премия, компенсация за дополнительную нагрузку по вакантной должности).

Будет установлен минимальный размер должностного оклада государственного служащего на уровне не менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Также предусмотрено ограничение максимального размера должностного оклада в должностях руководителей государственных органов пятнадцатью минимальными размерами должностного оклада в должностях государственной службы.

Прибавки за выслугу лет определены на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30 процентов должностного оклада.

Также ожидается установление денежного пособия для отпуска в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего.

Кроме всего, принятие законопроекта позволит выполнить взятые Украиной обязательства перед международным сообществом. Законопроект относится к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

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Економічна Правда По материалам:

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