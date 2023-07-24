Работодателям усилят ответственность за задержки зарплаты — Finance.ua

Работодателям усилят ответственность за задержки зарплаты Сегодня 09:04 — Личные финансы

Работодателям усилят ответственность за задержки зарплаты

Нардепы обратили внимание на растущие долги по выплате заработной платы и предложили механизм предупреждения их образования, который выписали в законопроекте № 9510 от 19.07.2023 года.

Им предлагают, в частности, предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней.

Вот что еще предлагается в документе:

обязать работодателя, в случае задержки выплаты зарплаты сроком более 15 календарных дней после окончания месяца, за который производится выплата, уплатить работнику пеню в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не менее учетной ставки НБУ в расчете на год за каждый день задержки, и выплатить всю сумму задолженности по заработной плате;

в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не менее учетной ставки НБУ в расчете на год за каждый день задержки, и выплатить всю сумму задолженности по заработной плате; расширить основания для издания судебных приказов, в том случае, если заявлено требование не только о взыскании задолженности по заработной плате, а также начисленной на день выплаты суммы компенсации потери части заработной платы и пени в связи с нарушением сроков ее выплаты;

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заложить законодательные основания для создания гарантийного учреждения для удовлетворения денежных требований наемных работников в случае неплатежеспособности работодателя;

выплачивать работнику компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат работника за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. При этом максимальный размер компенсации не может превышать двенадцати минимальных заработных плат на 1 января соответствующего года.

Кроме того, нардепы предлагают включить в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования период, за который выплачена вышеуказанная компенсация заработной платы, как периода, за который уплачен ЕСВ из выплаченной суммы компенсации заработной платы, и учитывать такой период при исчислении страхового стажа для назначения пенсий и страховых пособий за счет средств социального страхования.

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borgexpert По материалам:

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