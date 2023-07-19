Можно ли не платить работникам зарплату во время войны — Finance.ua

Можно ли не платить работникам зарплату во время войны Сегодня 17:02 — Личные финансы

Можно ли не платить работникам зарплату во время войны

Конституция Украины (статья 43) гарантирует каждому право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который человек свободно выбирает или на который свободно соглашается. Для этого государство создает условия для полного осуществления гражданами права на труд, гарантирует равные возможности в выборе профессии и трудовой деятельности, реализует программы профессионально-технического обучения, подготовки и переподготовки кадров в соответствии с общественными потребностями.

и заработную плату не ниже определенной законом. Право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом. Как отмечают в Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда, каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия трудаПраво на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом.

Что о зарплате говорит законодательство

Заработная плата — это вознаграждение, рассчитанное, как правило, в денежном выражении, которое работодатель выплачивает работнику за проделанную им работу. Размер заработной платы зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации и максимальным размером не ограничивается.

«Однако нередки случаи, когда такое право работодателем нарушается. Это может быть несвоевременная выплата заработной платы/аванса работающим работникам или задержка расчета с работником при увольнении. Предпосылки таких нарушений разные — от пренебрежения работодателем своим долгом и сроками выплаты заработной платы до объективных причин, которые влияют на возможность работодателя оплачивать работу наемных работников и своевременно рассчитаться с теми, кто увольняется», — отмечают эксперты Госслужбы по вопросам труда.

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Задолженность по выплате заработной платы — это сумма своевременно невыплаченной заработной платы всем категориям работников, а именно: штатным сотрудникам, лицам, не состоящим в учетном составе предприятия — совместителям и работающим по договорам, а также уволенным работникам. Задолженной считается сумма, включающая все начисления в денежной и натуральной форме из фонда оплаты труда, за исключением обязательных удержаний (налог с доходов физических лиц и суммы единого взноса работников на общеобязательное государственное социальное страхование), срок выплаты которого истек до конца месяца, в котором она должна быть выплачена.

Важно знать!

Согласно части 5 статьи 97 КЗоТ Украины, оплату труда работников осуществляют в первую очередь. Все остальные платежи собственник или уполномоченный им орган производят после выполнения обязательств по оплате труда. К тому же своевременность и объемы выплаты зарплаты работникам не могут зависеть от других платежей и их очередности.

Также зарплата должна охраняться от арестов и передачи в такой степени, в какой это считается необходимым для содержания работника и его семьи.

Что светит нарушителям

За нарушение сроков выплаты заработной платы или ее выплату не в полном объеме для работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, статья 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы ответственность в виде штрафа от 30 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если работодатель допустит такое противоправное действие повторно в течение года или такое правонарушение будет затрагивать права несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, размер штрафа уже будет составлять от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В случае установления безосновательной невыплаты заработной платы работникам более чем за месяц, совершенной работодателем умышленно, наступает уже уголовная ответственность по статье 175 Уголовного кодекса Украины.

работникам более чем за месяц, совершенной работодателем умышленно, наступает уже уголовная ответственность по статье 175 Уголовного кодекса Украины. Наказания за такие действия предусматривают уплату штрафа от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Те же действия работодателя, совершенные в результате нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты заработной платы, будут наказаны штрафом от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Работодатель может быть освобожден от уголовной ответственности при условии, что до привлечения к уголовной ответственности им будет произведена выплата заработной платы.

Особенности во время военного положения

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы. Освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

Если работодатель не может своевременно выплатить зарплату из-за боевых действий, срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.

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