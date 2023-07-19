Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты — Finance.ua

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Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты

Личные финансы
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Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты
Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты
Тенденции, которые складываются на рынке труда в этом году, свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны. Одним из маркеров, которые лучше всего характеризуют это восстановление, является рост спроса на работников соответствующих профессий.
Каких профессионалов сейчас чаще всего ищут работодатели и какие зарплаты им готовы платить — рассказали в Государственной службе занятости.

Топ-10 профессий по количеству предложений работы на Едином портале вакансий:

  1. Продавец-консультант — 15 323 вакансии;
  2. Водитель — 8 409;
  3. Менеджер по продажам — 7 350;
  4. Бухгалтер — 5 793;
  5. Повар — 5 553;
  6. Инженер — 4 742;
  7. Врач — 3 390;
  8. Грузчик — 3 268;
  9. Швея — 2 693;
  10. Фармацевт — 2 432.
Максимальный размер заработной платы в предложенных вакансиях составляет:
  • продавец-консультант — 100 тыс. грн;
  • менеджер по продажам — 275 тыс. грн;
  • водитель — 120 тыс. грн;
  • бухгалтер — 107,5 тыс. грн;
  • повар — 115 тыс. грн;
  • инженер — 140 тыс. грн;
  • врач — 100 тыс. грн;
  • грузчик — 35 тыс. грн;
  • швея — 54 тыс. грн;
  • фармацевт — 64 тыс. грн.
Что касается вакансий, которые подаются работодателями непосредственно в Государственную службу занятости, то ситуация следующая. В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:
  • руководителей, менеджеров — 12 тыс. гривен;
  • профессионалов — 12 тыс. гривен;
  • рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 12 тыс. гривен;
  • работников сферы торговли и услуг — 11 тысяч гривен;
  • квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. гривен.

А где зарплаты самые высокие

При этом, как говорят в Госслужбе занятости, в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
  • специалист по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн,
  • инженер-программист — 90 тыс. грн,
  • литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн,
  • слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн,
  • водитель — 60 тыс. грн,
  • агроном — 52 тыс. грн,
  • модельер-конструктор — 45 тыс. грн,
  • повар — 43 тыс. грн,
  • токарь — 40 тыс. грн,
  • фрезеровщик — 40 тыс. гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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