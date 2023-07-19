Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты — Finance.ua

Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты Сегодня 13:02 — Личные финансы

Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты

Тенденции, которые складываются на рынке труда в этом году, свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны. Одним из маркеров, которые лучше всего характеризуют это восстановление, является рост спроса на работников соответствующих профессий.

Каких профессионалов сейчас чаще всего ищут работодатели и какие зарплаты им готовы платить — рассказали в Государственной службе занятости.

Топ-10 профессий по количеству предложений работы на Едином портале вакансий:

Продавец-консультант — 15 323 вакансии; Водитель — 8 409;

Менеджер по продажам — 7 350;

Бухгалтер — 5 793;

Повар — 5 553;

Инженер — 4 742;

Врач — 3 390;

Грузчик — 3 268;

Швея — 2 693;

Фармацевт — 2 432.



Максимальный размер заработной платы в предложенных вакансиях составляет:

продавец-консультант — 100 тыс. грн;

менеджер по продажам — 275 тыс. грн;

водитель — 120 тыс. грн;

бухгалтер — 107,5 тыс. грн;

повар — 115 тыс. грн;

инженер — 140 тыс. грн;

врач — 100 тыс. грн;

грузчик — 35 тыс. грн;

швея — 54 тыс. грн;

фармацевт — 64 тыс. грн.

Что касается вакансий, которые подаются работодателями непосредственно в Государственную службу занятости, то ситуация следующая. В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:

руководителей, менеджеров — 12 тыс. гривен;

профессионалов — 12 тыс. гривен;

рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 12 тыс. гривен;

работников сферы торговли и услуг — 11 тысяч гривен;

квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. гривен.

А где зарплаты самые высокие

При этом, как говорят в Госслужбе занятости, в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:

специалист по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн,

инженер-программист — 90 тыс. грн,

литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн,

слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн,

водитель — 60 тыс. грн,

агроном — 52 тыс. грн,

модельер-конструктор — 45 тыс. грн,

повар — 43 тыс. грн,

токарь — 40 тыс. грн,

фрезеровщик — 40 тыс. гривен.

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