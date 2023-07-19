Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты — Finance.ua

Кого чаще всего ищут на рынке труда: вакансии и зарплаты
Тенденции, которые складываются на рынке труда в этом году, свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны. Одним из маркеров, которые лучше всего характеризуют это восстановление, является рост спроса на работников соответствующих профессий.
Каких профессионалов сейчас чаще всего ищут работодатели и какие зарплаты им готовы платить — рассказали в Государственной службе занятости.
Топ-10 профессий по количеству предложений работы на Едином портале вакансий:
- Продавец-консультант — 15 323 вакансии;
- Водитель — 8 409;
- Менеджер по продажам — 7 350;
- Бухгалтер — 5 793;
- Повар — 5 553;
- Инженер — 4 742;
- Врач — 3 390;
- Грузчик — 3 268;
- Швея — 2 693;
- Фармацевт — 2 432.
Максимальный размер заработной платы в предложенных вакансиях составляет:
- продавец-консультант — 100 тыс. грн;
- менеджер по продажам — 275 тыс. грн;
- водитель — 120 тыс. грн;
- бухгалтер — 107,5 тыс. грн;
- повар — 115 тыс. грн;
- инженер — 140 тыс. грн;
- врач — 100 тыс. грн;
- грузчик — 35 тыс. грн;
- швея — 54 тыс. грн;
- фармацевт — 64 тыс. грн.
Что касается вакансий, которые подаются работодателями непосредственно в Государственную службу занятости, то ситуация следующая. В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:
- руководителей, менеджеров — 12 тыс. гривен;
- профессионалов — 12 тыс. гривен;
- рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 12 тыс. гривен;
- работников сферы торговли и услуг — 11 тысяч гривен;
- квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. гривен.
А где зарплаты самые высокие
При этом, как говорят в Госслужбе занятости, в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
- специалист по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн,
- инженер-программист — 90 тыс. грн,
- литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн,
- слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн,
- водитель — 60 тыс. грн,
- агроном — 52 тыс. грн,
- модельер-конструктор — 45 тыс. грн,
- повар — 43 тыс. грн,
- токарь — 40 тыс. грн,
- фрезеровщик — 40 тыс. гривен.
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