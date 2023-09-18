Гендерный разрыв в оплате труда в Украине — детали стратегии Сегодня 20:02 — Казна и Политика

Гендерный разрыв в оплате труда в Украине — детали стратегии

Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по его реализации на 2023−2025 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Последние годы Украина активно работает над преодолением разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. Наша страна присоединилась к Международной инициативе „Партнерство Биарриц“ и Международной коалиции за равную оплату труда. И это дает свои результаты. За последние шесть лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4 процентных пункта и сегодня составляет 18,6%. Но, к сожалению, пока этот показатель остается больше, чем во многих странах ЕС. Поэтому наша цель — изменить ситуацию», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Цель стратегии

Стратегия имеет целью не только осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, но и изменить фундаментальное мировоззрение граждан.

«Мы должны помочь женщинам повысить уверенность в том, что они могут занимать руководящие должности, получать высокую оплату за работу, быть экономически независимыми. В свою очередь мужчинам будут предоставлены равные с женщинами возможности совмещать трудовые обязанности с семейными», — пояснила Свириденко.

По ее словам, реализация принятой стратегии приобретает особое значение в условиях полномасштабной войны рф против Украины. Ведь большое количество женщин трудоспособного возраста с детьми из-за опасности боевых действий и обстрелов украинской территории были вынуждены уехать за границу. При этом мужчины от 18 до 60 лет должны защищать страну от захватчиков.

Также большим вызовом по поводу гендерного равенства в оплате труда после войны будет оставаться угроза невозвращения украинок и украинцев, которые в настоящее время находятся за рубежом.

Согласно последним исследованиям Международной организации труда, на сегодняшний день отсутствуют универсальные способы решения проблемы гендерного разрыва в оплате труда. В таких условиях особое значение приобретают международные стандарты труда и другие ключевые инструменты.

План реализации Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года, в частности, предусматривает:

1. Преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола.

Планируется провести масштабную информационную кампанию для женщин «Конечно, сможешь», чтобы убедить их, что они способны получать больше за свой труд. А также просветительскую кампанию по увеличению осведомленности женщин о своих правах и возможностях, которыми они могут воспользоваться, чтобы повысить свой профессиональный уровень, получить в короткий срок новую, более востребованную на рынке труда специальность, в том числе из категории STEM и соответственно более высокооплачиваемую работу, инициировать или развивать собственный бизнес.

Также предлагается ввести гендерные аудиты и обмен лучшими практиками внедрения гендерного равенства на рабочем месте.

2. Совершенствование законодательства о равной оплате труда.

Предусмотрено осовременить трудовое законодательство — в новой редакции Закона «О труде» вводится принцип одинаковой оплаты за труд равной ценности независимо от пола, что позволит усилить эффективность судебной защиты.

Будут введены проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации в оплате труда по гендерному признаку.

Также будет разработана национальная методология гендерно-нейтральной оценки работ и обучения для инспекторов труда и работодателей.

3. Создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

В частности, предлагается содействовать созданию и работе государственных и частных детских садов, поддерживать на государственном уровне организации, занимающиеся детьми старшего возраста. Усовершенствовать трудовое законодательство относительно равного отношения работников и работниц с семейными обязанностями.

Планируется внедрить учебные программы для работодателей по оказанию работникам содействия в сочетании профессиональных и семейных обязанностей.

18,6%. Как сообщил Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец, гендерный разрыв в оплате труда в Украине составляет

Основными причинами гендерного разрыва в оплате труда систематическая дискриминация и недооценка труда женщин.

«Усовершенствование трудового законодательства, преодоление стереотипов работодателей, повышение уровня мотивации женщин — главная основа того, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда в Украине стала устойчивой и необратимой», — отметил Лубинец.

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